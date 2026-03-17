„Mikor a telefonját nézi, úgy érzem, nem szeret eléggé"

Egy új tanulmány szerint, ha a partner rendszeresen elmerül a telefonjában, arra koncentrál, amikor velünk van, az idővel csökkentheti a szeretet érzését és a párkapcsolattal való elégedettséget.

A Connecticuti Egyetem és a Columbia Egyetem kutatói ezt az érzetet „phubbingnak" nevezik, amelyről kimutatták, hogy érzelmi távolságtartást teremt a partnerek között.

Beszédes kifejezés a phubbing, ami a phone + snubbing szavak összevonása – tehát szó szerint: telefonos semmibevétel. A „to snub" szó jelentése: valakit semmibe venni, lefitymálni.

A phubbing kifejezést még 2012-ben egy ausztrál reklámügynökség, a McCann Melbourne találta ki a Macquarie Dictionary szótár számára, hogy felkeltsék a figyelmet az egyre terjedő szokásra. Gyorsan bekerült a köztudatba, majd valódi szótárakba is, végül a tudományos szóhasználat is átvette.

Az Amanda Denes kommunikációkutató vezette tanulmány a pandémia idején gyűjtött adatokra támaszkodik: azt vizsgálta, hogyan hatott a párok telefonhasználata a kapcsolati dinamikájukra a COVID-19-lezárások alatt.

Akik elhanyagoltnak érzik magukat, mikor partnerük telefonjával foglalkozik, negatív érzelmeket élnek át: kevésbé szeretve és értékelve érzik magukat, alacsonyabb párkapcsolati elégedettséget, és nagyobb érzelmi távolságot tapasztalnak.

Figyelemre méltó, hogy a negatív hatás akkor is fennáll, amikor mindkét fél hasonló telefonhasználati szokásokkal rendelkezik. Ha mindkettőjük hasonló mértékben használja a telefont, akkor is

az a benyomás keletkezik, hogy a partner a telefonját a kapcsolatuk elé helyezi.

Denes azt mondja:

„Másokhoz hasonlóan mi is észrevettük, hogy mennyire átalakultak a kapcsolatok a stressz, az elszigeteltség és a napi rutinok változásai miatt. A pároknak is új kihívásokkal kell megküzdeniük, például a fokozott fizikai közelséggel." – utalt a kutató a pandémia időszakára, amely a vizsgálat kiindulópontját adta.

A COVID-19 járvány idején, a kijárási korlátozások alatt a kommunikációs technológiák használata ugrásszerűen megnőtt, az emberek ebben az időszakban a telefonjukhoz fordultak, hogy kapcsolatban maradjanak barátaikkal és családjukkal. A párok pedig fokozott stresszel és elszigeteltséggel néztek szembe.

A kutatás rávilágít arra, hogy a látszólag jelentéktelen, mindennapi viselkedési apróságok milyen nagy hatással lehetnek a párkapcsolatok alakulására.

„Tanulmányunk egyik legfontosabb tanulsága, hogy amikor valaki úgy érzi, a partnere figyelmen kívül hagyja, jobban koncentrál a telefonjára, mint rá, az károsíthatja a kapcsolatot" – mondja Denes.