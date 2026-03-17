Orbán Viktor köszöntötte Böde Dánielt a Békemeneten + videó

– Középhátvédre van szükségem, nem csatárra – üdvözölte csipkelődve Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én Böde Dániel magyar válogatott labdarúgót. A Paks támadója, aki a Békemenet élén érkezett a Kossuth térre, vette a lapot. – Azt is el tudom játszani – felelte a kormányfőnek.

Óriási tömeg volt a nemzeti ünnepen az eddigi legnagyobb Békemeneten, és a miniszterelnök történelmi beszédét minél közelebbről szerette volna látni mindenki. Böde Dániel is így volt ezzel, mellette vonult mások mellett Gönczi Gábor és Hajdú Péter műsorvezető is.

Böde is a kezdőcsapatban. Köszi, Dani!

– köszönte meg bejegyzésében a támogatást Orbán Viktor.