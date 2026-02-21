Akkor rémhírterjesztés az is, hogy a DK bejut a Parlamentbe...

Dobrev Klára, Facebook: „Hol fog megállni az a fideszes gyűlölet, amelyet a legújabb kampányvidójukban látunk? Mindannyiunk felelőssége, hogy ezt megállítsuk. Ezért tettem rémhírterjesztés miatt feljelentést.”
Így írnak ők – február 21., délelőtt
