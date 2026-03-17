Kiszivárgott üzenetek rántották le a leplet az EPP terveiről

Az elmúlt napokban olyan információk kerültek napvilágra, amelyek szerint a migrációs politika ügyében együttműködés jöhetett létre az Európai Néppárt (EPP) és az Alternatíva Németországért (AfD) között. A történtekre kiszivárgott belső üzenetek, valamint egy informális brüsszeli megbeszélésről készült beszámoló derített fényt, noha a két politikai tömörülés között hivatalosan nincs kapcsolat. Az EPP korábban többször hangsúlyozta, hogy szigorúan elhatárolódik a jobboldali pártoktól, különösen az AfD-től – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

A jelek szerint az EPP és az AfD képviselői Brüsszelben egyeztettek (Fotó: AFP)

Mindeközben – amint arról lapunk is beszámolt – az AfD támogatottsága fokozatosan erősödik Németországban. A kiszivárgott WhatsApp-üzenetek és egy brüsszeli egyeztetés jegyzőkönyve alapján elmondható, hogy az EPP, az AfD és más jobboldali politikai szereplők képviselői egy olyan jogszabálytervezet kidolgozásán dolgoztak együtt, amely a bevándorlási szabályok szigorítását célozza.