Kiszivárgott üzenetek rántották le a leplet az EPP terveiről

Az Európai Néppárt nem minden esetben ragaszkodik a korábban tett vállalásaihoz. A jelek szerint Brüsszelben informális megbeszélés zajlott az EPP és az AfD képviselői között, miután az Európai Unió migrációs politikájáról szóló vita elakadt. Mindez annak ellenére történt, hogy korábban az EPP azt hangsúlyozta, következetesen távolságot tart a jobboldali pártoktól, különösen az AfD-től.

2026. 03. 17. 10:31
Manfred Weber és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Az elmúlt napokban olyan információk kerültek napvilágra, amelyek szerint a migrációs politika ügyében együttműködés jöhetett létre az Európai Néppárt (EPP) és az Alternatíva Németországért (AfD) között. A történtekre kiszivárgott belső üzenetek, valamint egy informális brüsszeli megbeszélésről készült beszámoló derített fényt, noha a két politikai tömörülés között hivatalosan nincs kapcsolat. Az EPP korábban többször hangsúlyozta, hogy szigorúan elhatárolódik a jobboldali pártoktól, különösen az AfD-től – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

A jelek szerint az EPP és az AfD képviselői Brüsszelben egyeztettek (Fotó: AFP)

Mindeközben – amint arról lapunk is beszámolt – az AfD támogatottsága fokozatosan erősödik Németországban. A kiszivárgott WhatsApp-üzenetek és egy brüsszeli egyeztetés jegyzőkönyve alapján elmondható, hogy az EPP, az AfD és más jobboldali politikai szereplők képviselői egy olyan jogszabálytervezet kidolgozásán dolgoztak együtt, amely a bevándorlási szabályok szigorítását célozza.

Lapinformációk szerint az egyeztetések 2026 februárjának végétől március elejéig zajlottak, miután az erről szóló hivatalos uniós tárgyalások elakadtak. Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője közölte, hogy a belső egyeztetésekről nem kíván nyilatkozni. A teljes cikk itt olvasható.

Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
