Brutális különbségek a nyaralópiacon: a Balaton elszállt, de van, ahol még féláron vásárolhat

Miközben a Balatonnál már 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak az átlagosak, akad, ahol akár 350–500 ezer forintért is lehet ingatlant találni. A Duna House adatai szerint a nyaralók áremelkedésének lendülete tavaly szeptember óta megtört, de a kereslet továbbra is kitart.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 10:44
Mennyiért vásárolhatunk nyaralót?
A korszerűtlen házaknál egyre nagyobb alkura van esély, miközben a prémium, akár állandó lakhatásra is alkalmas nyaralók ára tovább emelkedik.

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja

Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémium ingatlanok ára továbbra is stabil.

Ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszint-problémái ellenére sem gyengült, és az árak is emelkedtek, igaz, mérsékeltebb ütemben. A térség egyre inkább lakóingatlanos karakterűvé vált, mert sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak, de nőtt az alku szerepe és hosszabbodtak az értékesítési idők is.

A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet

A kezdő négyzetméterárak 350–500 ezer forint körül mozognak, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron.  A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2 – 7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémium térségekben.

Az Otthon Start Program közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Ez elsősorban a Tisza-tónál és részben a Velencei-tónál hozott élénkülést a 30–70 millió forintos ársávban. A prémium balatoni térségekben a program nyaralópiacia hatása nem jelentős.

