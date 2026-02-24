„Kígyóolajat” áruló orvosok csalásai fenyegetik a betegeket

Csak egy probléma van: a videók egyre gyakrabban hamisítványok. Csalók művei, akik mesterséges intelligencia segítségével, visszaélve valódi, okleveles orvosok képmásával és hangjával, hozzájárulásuk nélkül készítik azokat. A deepfake orvosokat pedig rendkívül sikeresen vetik be, hogy kígyóolaj-kiegészítőket és hamisított fogyókúrás tablettákat reklámozzanak.

A kígyóolaj az orvostudományi dezinformáció klasszikus szinonimája. A XIX. századi Amerika poros vásáraiban Clark Stanley, a „Kígyóolaj Király” hitette el a tömeggel, hogy a csörgőkígyó zsírja minden bajra jó. (Ráadásul a csodaszer egyáltalán nem tartalmazott kígyóolajat, ásványi olajból, marhafaggyúból, pirospaprikából és terpentinből állt.) Stanley cowboynak öltözve, magabiztosan lépett fel; a mai csalók fehér köpenyes, MI-generált orvosokat használnak, akik mögött virtuális diplomák és megtévesztő kórházi hátterek látszanak.

Hacsak a jogalkotók és a felügyeleti szervek nem lépnek fel határozottan ezekkel a közösségi médiában megjelenő mélyhamisításokkal szemben, a videók még több beteget fognak felesleges, olykor életveszélyes kiadások felé sodorni – miközben tovább aláássák az emberek világszerte amúgy is megrendült bizalmát az egészségügyi intézményekben.

A New York Times egy közelmúltbeli összeállítása több elismert orvost is megkérdezett, akik mesterséges intelligencia által generált videókat fedeztek fel magukról, amelyekben hamis „GLP–1 alternatívákat”, csodálatos fogyókúrás gyöngyöket és más

olyan termékeket népszerűsítettek, amiket ők maguk soha nem ajánlottak volna.

A Today által kiemelt más esetekben a mesterséges intelligencia által klónozott orvosok gyógyíthatatlan betegségeket kezeltek.

A probléma messze túlmutat az egyre jövedelmezőbb fogyókúrás és táplálékkiegészítő-piacon. A The BMJ-ben fedezte fel egy orvos, hogy nevét és képmását beleegyezése nélkül használják fel magas vérnyomás és a cukorbetegség gyógymódjainak népszerűsítésére.

Csaló iparág jött létre

Ahogy a mesterséges intelligencia alapú kép- és videógenerátorok napról napra fejlődnek, az utánzatok is egyre meggyőzőbbek. Sok csaló eleve az idősebb korosztályt célozza meg, akiknek nehezebb megkülönböztetniük a hiteles tartalmat a mesterséges intelligencia által kreált hamisítványoktól.