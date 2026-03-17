Álhíreket terjesztenek a miniszterelnökről

A Népszövetség rendkívüli ülése után gróf Bethlen István miniszterelnökkel interjú jelenik meg a március 18-i Pesti Naplóban. Arra a kérdésre, miszerint a genfi útja eredménytelen volt egyes vélemények szerint, mivel nem sikerült a Népszövetség Magyarország feletti pénzügyi ellenőrzését megszüntetnie, azt válaszolja:

Újra ismétlem, hogy ez nem is volt szándékunkban. A pénzügyi ellenőrzés megszüntetése nem is volt mostani programunk tárgya. […] A pénzügyi ellenőrzés megszüntetésének kérdése azonban már hónapok óta a Népszövetségi Tanács júniusi ülésszakának programján szerepel.



Ilyen értelemben állapodott meg Jeremiah Smith amerikai népszövetségi főbiztossal is. Hozzáteszi: „Objektív okaim is voltak arra nézve, hogy miért nem vittem a pénzügyi ellenőrzés megszüntetését ezúttal Genfbe. A zárszámadások, amelyekre a pénzügyi ellenőrzés megszüntetéséhez feltétlenül szükség van, még nem készültek el, csak a legközelebbi hónapokban fognak elkészülni és így azokat most nem bocsáthattuk rendelkezésre.” Toleráns az álhírek terjesztőivel szemben. „Hogy ezt a hírt mindegyre kolportálják (híresztelik ― a szerző), azt én teljesen értem. Bizonyos körök ugyanis eredménytelennek és sikertelennek kívánják feltüntetni genfi tartózkodásomat és ezért terjesztik az ilyen híreket.” A frankhamisítási ügy nemzetközi, népszövetségi visszhangjára vonatkozó kérdésre Bethlen István úgy reagál: „Azt a tapasztalatot szereztem itt, […] hogy az összes hatalmak azon az állásponton vannak, hogy a frankhamisítási affér nem nemzetközi ügy. Nemzetközi üggyé csak akkor válhatnék, ha a bűnösök, akiknek ebben az ügyben részük van, nem állíttatnának bíróság elé vagy ha a bíróság nem sújtaná őket ítélettel.” Végül az iránt érdeklődnek a miniszterelnöknél, „hogy milyen tapasztalatokkal és milyen általános benyomások birtokában utazik haza Genfből?” Úgy felel: ő a helyzetet sokkal nyugodtabban ítéli meg. „Látom, hogy a nemzetközi életben ennek az afférnak a hullámai nem csaptak olyan magasra, mint azt Budapesten gyakran hiszik. Kívánatos volna, hogy ezt az ügyet Budapesten is megfelelő módon tárgyalják, mert ebben az esetben ez az egész ügy nem hagy mélyebb nyomokat a nemzetközi közvéleményben és Magyarországnak a külföldi hatalmakhoz való viszonyában.”