Példátlan szidalmak céltáblája az ország 

A The Banker című brit lap cikket közöl Bethlen Istvántól, amelyet a magyar miniszterelnök írt a magyarországi pénzhamisítási ügy kapcsán; ezt a Pesti Napló szemlézte február 18-án. A kormányfő rámutat: „Az utóbbi időben csaknem egyidejűleg jöttek nyomára bankjegyhamisításoknak Magyarországon, Portugáliában, Németországban és Jugoszláviában. Egy angol lap ezzel kapcsolatban megállapította, hogy Európában valóságos pénzhamisítási járvány ütött ki.” Úgy látja: érdemes volna megvizsgálni ennek a jelenségnek az okait.

Talán felhozható, hogy a háború utáni infláció számos államban nemcsak a pénz gazdasági értékének, hanem a törvényes fizetési eszköz erkölcsi tekintélyének csökkenésével is jár és ezzel felébresztette a bűnre hajlamos emberek bűnöző ösztöneit.

Ez szerinte nem menthet semmilyen bűncselekményt, ám megjegyzi: amíg az európai sajtó nyugodt közömbösséggel adott hírt más országbeli hamisításokról, a magyarországit rettentő eseményként festette le, amely súlyos nemzetközi következményekkel jár és ezáltal példátlan szidalmak céltáblájává tették az országot.

Merényletet kísérelnek meg a nyílt utcán Vázsonyi Vilmos vezető ellenzéki politikus ellen, amely kudarcba fullad ugyan, ám nagy felháborodást kelt. Rákosi Jenő a február 17-i Pesti Hírlapban arról ír: bár a polgári demokrata képviselő szerencsére sértetlenül került ki a veszedelemből, kérdés, a politikai élet is sértetlenül kerül-e ki az ügyből.

A támadás délelőtt 11 órakor történt a Teréz körúton, amikor Vázsonyi kiszállt egy taxiból.

„Az egyik támadó, vitéz Vannay László fejbesújtotta, majd amikor Vázsonyi Vilmos botjával védekezett, társa, Molnár Ferenc pisztolyt fogott rá. A hirtelen összecsődült tömegből néhányan közbeléptek és a sofőr segítségével lefogták a támadókat, akiket aztán előállítottak a VI. kerületi rendőrkapitányságra.” Kiderül: a fiatal elkövetők azzal vádolták a képviselőt, hogy megsértette a kormányzót, és belekeverte a frankügybe, ezért akarták „megfenyíteni”.

Vázsonyi azt kiáltotta nekik:

Hazudtok, a kormányzót én nem sértettem meg!

A február 18-i lapok már közlik: előzetes letartóztatásba helyezték a merénylőket. A miniszterelnök és a belügyminiszter is elítéli a támadást és megfelelő eljárást ígér. Rákosi Jenő szerint viszont az ellenzék is hibát követett el a pénzhamisítási ügy kapcsán, amikor kezdettől a kormány lemondását követelte. Ezt pedig „oly szilaj erőszakossággal” tette, hogy „a miniszterelnököt és a belügyminisztert a nemzetgyűlésen meg sem hallgatta, felszólalásukat sértő közbekiáltozással és fülsiketítő zajjal iparkodott megakadályozni.” Ebben benne volt a gyanúsítás, mintha a kormánytagok részesei lennének a „frankosok” bűnének.