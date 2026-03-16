Hollywood magyar vámpírja – 95 éve játszotta Drakulát Lugosi Béla (+ videó)

Rómeó és Jézus szerepében

Az 1918–19-es „forradalmi” időszakban politikai szerepet is vállalt. A színészek érdekképviseleti szervezetének volt a vezetője, majd a Tanácsköztársaság diktatúrája kultúrpolitikájának egyik – bár távolról sem a legbefolyásosabb – alakítója. Szociálisan érzékeny és liberális értékrendű ember volt. Hogy a kommunizmushoz és a Kun Béla-féle diktatúrához elvi alapon, vagy csak karrierizmusból csatlakozott, azt immár nagyon nehéz rekonstruálni. A forradalmak bukása után külföldre menekült, végül az Egyesült Államokban kötött ki, ahol új karrier várt rá. A hazai színpadokon klasszikus darabokban játszott jelentős szerepeket. Rómeót éppúgy alakította Shakespeare darabjában, mint Jézust egy passiójátékban. Budapesti éveiben még Kosztolányi Dezső is látta a színpadon, aki felemásan értékelte alakítását:

Lugosi Béla délceg jelenség, a frakk úgy áll karcsú termetén, mintha ráöntötték volna, s láttára a nézőtér hangosan felsóhajt, de vajon ki hiszi el ennek az egyébként kellemes embernek, hogy civilben genfi egyetemi tanár? Nem, ő mindvégig csak igen csinos magyar hősszerelmes.

Amerikában előbb magyar közösségek számára játszott, majd az angol nyelvet szép lassan, úgy-ahogy – élete végéig erős akcentussal – elsajátítva föltűnt a New York-i Broadway-n is, ahol a 20-as évek második felében Bram Stoker Drakula című regényének színházi adaptációjában játszott címszereplőként. A Universal stúdió éppen ezért kérte föl 1930-ban a filmváltozat főszerepére. Később ez biztosította neki a halhatatlanságot a filmművészetben és a populáris kultúrában. A siker után – noha Magyarországon akkorra több némafilmben szerepelt – számos filmszerepet kapott vezető stúdióknál éppúgy, mint kisebb független produkciókban.

Élete végéig bántotta azonban, hogy a horrorfilmek világába skatulyázták be, hiszen úgy vélte, fölkészültségét és változatos művészeti adottságait így nem tudta megfelelően kamatoztatni.

Frankenstein szörnyetegét nem vállalta

Mary Shelley gótikus regényének filmes földolgozásában, a Frankensteinben a szörnyeteg alakját osztották volna rá, de ezt különböző kifogásokra hivatkozva elutasította. Később azonban azt mondta: Doktor Frankensteinnek, a szörny létrehozójának szerepét szívesen elvállalta volna, mert azt komoly színészi kihívásnak tartotta, szemben a teremtmény szöveg nélküli, teátrális mozdulatokat és arckifejezéseket (valamint komoly maszkmesteri teljesítményt) igénylő alakításával. Ez utóbbit végül Boris Karloff játszotta el, akivel később több filmben együtt dolgoztak. Ezek közül kiemelkedő a német expresszionista filmművészet hatását is mutató alkotás, a részben Magyarországon (mégpedig Visegrádon) játszódó A fekete macska (1934) című mű. A maszknál és a sminknél egyébként Lugosi fontosabbnak tartotta a mozdulatokat és az arcjátékot, derül ki egy visszaemlékezéséből.