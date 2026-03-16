Hollywood magyar vámpírja – 95 éve játszotta Drakulát Lugosi Béla (+ videó)

Quentin Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood (2019) című filmjében Roman Polanski tragikus magánéleti történetének (várandós felesége, Sharon Tate, a hírhedt Manson család általi meggyilkolásának) egy alternatív befejezést, s ezáltal talán a legendás rendező iránti tisztelgést is adott. Polanski (lengyelországi és franciaországi remek munkái utáni) első amerikai sikerét A vámpírok bálja (1967) című mozijával aratta, amelynek végső verzióját a produkciós stáb és a forgalmazó állította össze. A vámpírfilmek komédiájaként készült alkotás kultfilmmé vált, musical is készült belőle, s sztorija alapját az első Drakula-film adta. Bram Stoker regényének első filmes adaptációja kilencvenöt évvel ezelőtt, 1931-ben került a mozikba. A Tod Browning rendezte földolgozás (amelyet aztán több követett, kiemelkedő közülük Coppola 1992-es filmje) címszereplőjét Lugosi Béla alakította.
A vámpírtörténetek őshazája a mi közép-európai régiónk, s már a XVIII. századi Augustin Calmet francia bencés apát is tudta, sőt könyvet is írt róla, hogy a Habsburg Birodalom területén (Sziléziától a Bánságig, a szerb területektől Erdélyig) a vámpír- és élőhalotthistóriák a népi hiedelemvilágokban roppant elterjedtek.
A klasszikus horrorfilmek univerzumának első és legemlékezetesebb vámpírja Lugosi Béla (1882–1956), aki szerény körülmények között élő család sokadik gyermekeként látta meg a napvilágot a magyarországi (Trianon után már Romániához tartozó) Lugoson – Blaskó Béla Ferenc Dezső néven. Ugyan amerikai filmsztárként már nemesi származásáról és földbirtokos őseiről beszélt, az édesapja valójában pékként dolgozott. Lugosi nem volt jó tanuló, az iskolában sem volt maradása, emiatt fizikai vállalt munkát többször, és a színiakadémiát sem tudta elvégezni, ám tehetsége, jó megjelenése és kitartása eredményeként mégis a színpadra jutott. Vidéki társulatokban (Debrecentől Szegedig) éppúgy játszott, mint a fővárosi Nemzeti Színházban. Előbb eredeti nevén, később Olt Arisztid művésznéven, végül mint Lugosi Béla. Világhírűvé lett nevét több formában is (Lugosi, Lugosy, Lugossy) írta az idők során.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.