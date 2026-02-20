A teremtés szépsége és rútsága

Mary Shelley és regénye azóta jelképpé vált. Először 1818-ban megjelent regényének teljes címe Frankenstein vagy a modern Promé­theusz. A cím – és a tartalom – megértéséhez ugorjunk vissza néhány évezredet! Az ókori görög mitológiai hagyomány egyik rétege szerint a titánok közül ketten kaptak lehetőséget a teremtésre. Az egyikük, Epimétheusz (akinek a nevének jelentése: későn gondolkodó) megalkotta az állatokat, a másikuk, Prométheusz (akinek a neve magyarul: előrelátó) pedig az embereket. Mivel azonban Prométheusz lassabban haladt, valamennyi hasznos és jó tulajdonság az állatoknak jutott, az ember pedig védtelen maradt, hiszen nem a leggyorsabb, sem a legerősebb az állatok közül. Emiatt, hogy teremtményei valamit kapjanak, ellopta nekik a tüzet, s ezzel megalapozta a mesterségeket, amelyek megteremtették a szakmák és a tudományok művelésének lehetőségét. Végső soron ezzel a civilizáció és a társadalomszervezés képességét adta az embereknek. Emiatt a főisten, Zeusz végtelen és éktelen haragra gerjedt, s Prométheuszt a Kaukázus szirtjeire láncoltatta, ahol mindennap egy óriási sas tépte a máját, amely azonban napról napra újra kinőtt, így a fájdalmai soha nem értek véget. Noha a büntetése eredetileg harmincezer évig tartott volna, néhány évtizeddel később Héraklész, a próbáinak egyikeként, megszabadította őt, s visszatérhetett az istenek hegyére, az Olümposzra.

Prométheusz alakja és története a középkortól egészen a (poszt)modernitásig jelen van a nyugati irodalmi és kulturális tradícióban, s a progresszió konnotációja kötődik hozzá. (A megszabadított Prométheusz címmel Percy Shelley drámai költeményt írt.) Mary Shelley regényének központjában Victor Frankenstein genfi származású orvos áll, aki ingolstadti egyetemi évei alatt létrehozott egy teremtményt, amely azonban nem a szándékai szerint sikerült. Mint a regényben olvashatjuk (Göncz Árpád fordításában): „Miként tudnám leírni, mit éreztem e katasztrófa láttán, vagy mint jellemezhetném a nyomorultat, akit oly végtelen fáradalommal és gonddal sikerült életre hívnom? Végtagjai arányosak voltak, s arca, amit választottam számára, szép. Szép! Uramisten! Sárga bőrén majdhogy át nem tetszett az izmok és artériák működése. Haja fényes fekete volt, vállára omló. Foga gyöngyfehér. De e pompás részleteknek ijesztően ellentmondott ráncos képe, egyenes, fekete ajka s vizenyős tekintete, amely majdnem ugyanolyan színű volt, mint a szürkésfehér szemgödör, amelyben ült. Az élet véletlen eseményei nem változnak úgy, mint az ember érzései. Majdnem két esztendeig dolgoztam, hogy ebbe az élettelen testbe életet oltsak. Ez volt az egyetlen célom, erre ment rá a pihenésem és az egészségem. Olyan lázasan vágytam rá, hogy az messze túlhaladta a mérséklet határait, de most, amikor elkészültem, elszállt az álom szépsége, s nem maradt utána más a szívemben, csak lélegzetelállító undor és iszony.”