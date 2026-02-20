A teremtés szépsége és rútsága

Égető kérdés korunkban, hogy az ember, aki a keresztény tradíció szerint az Isten által teremtett struktúra része és annak legfontosabb szereplője, mennyiben emberi ma, amikor algoritmusok, közösségi hálózatok és az online térből érkezett impulzusok határozzák meg a személyiségszerkezetét, nem pedig családi, baráti, szerető és odaforduló humán kapcsolatok. Az emberrel, az emberi minőséggel és az ember által birtokolt tudományos és technikai lehetőségekkel foglalkozik Mary Shelley Frankenstein című regénye. Noha a szöveg több mint kétszáz évvel ezelőtt született, ma is aktuális, s bár a könyv a modernitás jelenségeire – az ipari forradalom kihívásaira és a tudományos fejlődés eredményeire – reagál, megfontolásai a posztmodern és poszthumán információs és hálózati társadalmak korában is érvényesek.
Mary Shelley (London, 1797. augusztus 30. – London, 1851. február 1.) értelmiségi szülők gyermekeként jött a világra. Édesapja, William Godwin protestáns lelkipásztorból lett neves szabadgondolkodó, író, anarchista és politikai aktivista, édesanyja, aki lánya csecsemőkorban elhunyt, a nők társadalmi szerepe kijelölésének egyik élharcosa a XVIII. század végének Angliájában. Az irodalom, a képzőművészetek és a társadalmi kérdések iránt elkötelezett Mary fiatalon beleszeretett a sikeres irodalmár Percy Shelleybe, akivel meg is szökött, majd a költő első feleségének halála után össze is házasodtak, a romantikus költő halála után pedig férjének hagyatékát gondozta. Közben maga is költőként, prózaíróként és irodalomszervezőként tevékenykedett. Lord Byron, Percy Shelley és Mary, valamint Byron orvosa, John William Polidori 1816 nyarát Svájcban töltötték, azonban a hűvös időjárás miatt sokszor kényszerültek beltéri programokra, amelynek során egymás szórakoztatására a házban föllelhető német kísértethistóriákat olvastak föl. Ekkor állapodtak meg abban, hogy a következő évre mindannyian írnak egy hasonló stílusú gótikus regényt. Ennek eredményeként Polidori A vámpír című művet, míg Mary Shelley a Frankensteint alkotta meg (Byron és Shelley nem készítette el a maga munkáját).
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!