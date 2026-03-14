Nemzet a 21. században

Az ember természeténél fogva politikai lény, ezért emberi mivoltában csak egy közösség tagjaként teljesedhet ki. Ez az arisztotelészi tanítás a politikai antropológia tulajdonképpeni alapvetése és egyben a nyugati politikai gondolkodás alapköve. Mozdíthatatlan tétel, amelyen mit sem változtat, ha sokan megfeledkeznek róla, hiszen az alapköveket nem szokás bolygatni. Az alapkő feladata egyszerűen az, hogy szilárd kezdet legyen és hogy kiindulópontot nyújtson a további építéshez. Ennek megfelelően a klasszikus politikaelmélet alapköve is egyszerű funkciót tölt be, és nem határozza meg a politikai felépítmény minden részletét.
Arisztotelész politikai-antropológiai alapvetéséből csak a közösségalkotás szükségessége következik és nem a politikai közösség valamely különös formája. Különös is lenne, ha az alapkő egyúttal lábazat, oszlop, párkány és még tetőgerenda is akarna lenni, mert bár sokféleképpen átépíthetünk egy épületet, általában mégis jobb, ha az alapkő funkcióját nem gondoljuk újra. A politikai közösség keretei és szerveződési formái is változnak. Törzsek, városállamok, birodalmak és nemzetek korszakai akár vad egymásutánban is válthatják egymást, de a különböző keretek egymás mellett és egymásba ágyazódva is létezhetnek, az államformák követhetik a körforgás törvényét, de sajátos összetételeket is alkothatnak. Semmi sem biztosítja tehát a birodalmak, városállamok vagy a nemzetek örök fennmaradását, bírjanak ezek bármilyen berendezkedéssel. Csak a politikai közösség szükségessége van kőbe vésve. Ha ezt az alapkövet egyszer kifordítják a földből, akkor visszatér Káin és Ábel, avagy Romulus és Remus ideje. Ebben az esetben új véres kezdetek várnak ránk és szinte történelem feletti intenzitással élhetjük át az alapító erőszak, a konstitutív hatalom sötét reneszánszát.
Jóllehet, a nemzetállam csupán a politikai közösség egyik lehetséges formája, a 21. században mégis ez az egyetlen olyan épület, amely a nyugati politikai hagyomány alapköve fölé magasodik. Ami a közgondolkodás politikai minőségéből a „semlegesítések kora” (Carl Schmitt) után megmaradt, annak korunkban a nemzetállam ad teret. Ezért a nemzetállamot övező viták sok esetben a gondolkodásunk politikai jellegét teszik próbára. Amikor átléptük a 21. század küszöbét, akkor ez még korántsem volt ennyire nyilvánvaló. A nemzet akkor még idejétmúlt, omladozó épület hírében állt. Miközben éles viták zajlottak nemzeti jelképeinkről és történelmünkről, az egyetemen megtanultuk, hogy mindez a múlté, ezeknek a vitáknak semmi értelme, mert a nemzet egy „képzelt közösség”. Nincs semmiféle nemzeti eidosz, ilyesmiről beszélni nevetséges, ez esszencializmus, hovatovább: fasizmus. Az ezredforduló környékén még bizonyos értelmiségi körök és egyetemi előadótermek attól visszhangoztak, hogy a nemzetállamok kora lejárt, a nacionalizmus csupán a 19. század erőtlen maradványa, amely kizárólag veszélyt jelent a társadalmi szolidaritásra nézve. Azóta ez a magabiztos progresszív narratíva látványosan zátonyra futott.
