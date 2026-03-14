Nemzet a 21. században

Nemzeti realizmus

A nemzetállamot nem önmagában, hanem a politikai közösség történeti kereteként értékeljük. Más szóval nem tekinthetjük abszolútumnak, és nem gondolhatjuk azt, hogy fölülbírálhatatlan, immanens igazságok letéteményese lenne, mert egészen nyilvánvaló, hogy az effajta nemzeti önhittség sohasem szolgálta a nemzet érdekét. A nemzetnek olyan realistákra van szüksége, akik nem tömjénezik, nem hízelegnek neki, hanem a politikai közösség egyetemes, és emberi természetbe írt mércéjéhez képest ismerik el jelentőségét. Ez nem kevesebb, hanem sokkal több, mint amit a nemzeti öncélúság etnicizmusba hanyatló mentalitása nyújtani képes. A nemzeti realizmus nem azt hirdeti, hogy a politikai és az állami kategóriái szükségszerűen egybeesnek, hanem azt, hogy minden korban a politikai közösség valóságosan létező kereteit illeti védelem. Ezt az álláspontot, amely nem a nacionalizmus immanens igazságából, hanem az arisztotelészi emberkép alapján a politikai közösség szükségességéből indul ki, legjobban két politikai gondolkodó reprezentálja: a francia Julien Freund és a magyar Molnár Tamás. A két szerző gondolkodásában és életrajzában a nyilvánvaló különbségek ellenére számos hasonló vonást fedezhetünk fel. A politikát mindketten az arisztotelészi emberkép jegyében értelmezték, a nemzethez fűződő viszonyukat egyaránt gazdagította regionális (elzász-lotharingiai és erdélyi) kötődésük és a gondolkodásuk európai horizontja, amely felfogásuk szerint a nácizmussal, a kommunizmussal és az amerikanizmussal való szembefordulást írta elő. Két olyan gondolkodóról van szó, akik a globalizációról, a nemzetközi integrációról, az unipoláris pillanatról és a posztnemzeti állapotról szóló elméletek fénykorában is ragaszkodtak a nemzeti keretek megőrzéséhez. Az ő kiegyensúlyozott álláspontjukat nevezem nemzeti realizmusnak.

Julien Freund élesen bírálta azokat, akik szerint a nemzeti beállítottság megkérdőjelezhető azon az alapon, hogy a hazánkat és nemzeti beállítottságunkat végső soron a „születés véletlenjének” köszönhetjük. Kétségtelen, hogy így van – írja a szerző –, de ez a „véletlen” véd meg bennünket a többitől. A multikulturalizmus nem egyetlen véletlennek, hanem véletlenek sokaságának szolgáltatja ki az embert, és ezért a politikai közösség vonatkozásában destabilizálja az emberi természetet. Freund kellően árnyalt képet alkotott a nemzetről. Nem gondolta, hogy a politikai közösség örök és változhatatlan formája lenne, de egy életútinterjúban mégis a nemzetet helyezte rétegzett identitásának csúcsára, mondván: „Francia vagyok, gaullista, európai és regionalista. Ez minden.” Molnár Tamás hasonlóképpen nyilatkozott a multikulturalizmusról. A nemzeti politikát nem öncélként értelmezte, hanem az egyetlen olyan útnak tartotta, amellyel megtarthatjuk az egyensúlyunkat a túlzott pluralizmus és a globalizmus között. A nemzet szerepe tehát Molnár szerint is a politikai közösség történetileg adott formájának megőrzése: „A XXI. század közepén a Bábel tornya újjáépítésének kísérlete elleni védőeszközként újból felmerül a nemzet.” Szó sincs arról, hogy a nacionalizmus lenne az igazság letéteményese és a politika végső értelmének hordozója. „A nacionalizmus nem erény, ám a szó határos az erényessel, amennyiben az uniformizálás elkerüléséről van szó. A gépesített világbirodalom széttörné emberségünk megőrző korlátait.”

A nemzeti realizmusnak számos árnyalata lehet, és természetesen a hangsúlyok minden egyes gondolkodó esetében eltérők. Ám ha jól megfigyeljük, Freund és Molnár érvelése döntő pontokon megegyezik. Mindketten az arisztotelészi emberképből és a politikai közösség szükségességéből indulnak ki, és mindketten az emberi állapot destabilizálása ellen emelik fel a szavukat. A nemzet létjogosultságát vitató álláspontot nem elvakult nacionalizmussal ellensúlyozzák, hanem a nemzeti lét kérdését a realizmus jegyé­ben a politikai közösség antropológiai alapjához és rendeltetéséhez mérik. Akik az ilyen értelemben vett nemzeti realizmus álláspontjára helyezkednek, azok a nemzetek jövőjéről szóló vitákban ahhoz az állásponthoz húznak, amelyik teret nyit a politika számára, mert amíg van politika, addig mindig szükség lesz olyan lehatárolt egységekre, amelyek lehetővé teszik a közös politikai jelenlét előállítását. A globalizáció hullámtörő gátjai a nemzetek, amelyek megakadályozzák, hogy a semlegesítések kora után végképp kihulljunk az emberi létezés politikai minőségéből. Minél távolabb kerülünk az alapítástól, a konstitutív hatalomtól és a politikai gondolkodás alapkövétől, annál nagyobb szükség van arra, hogy a hagyomány közvetítésével tudatosítsuk az alapok jelentőségét. A hagyomány felelős azért, hogy bizonyos képzetek, érzelmek vagy társadalmi alakzatok akkor is fennmaradjanak, amikor az őket létrehozó eredeti körülmények már megszűntek. A nemzeti realizmus 21. századi feladata ennek megfelelően az, hogy nevéhez illően realizálja, tehát felismerje és érvényesítse a politikai közösség valóságát.