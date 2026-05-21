Rezeda Kázmér a Tenkesben járt

„Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Kellene: honnan jössz, – azzal, ecsém: hova mész!”

Sok víz lefolyt azóta a latrinán. Amiből az is következik, hogy a népet nyugodtan tegyük zárójelbe, s fordítsuk visszájára Illyés igazát – vagyis: ma már csak az számít, honnan jössz, ecsém! Láttad-e még az elsüllyedt Atlantiszt, a Gutenberg-galaxist, a megkérdőjelezhetetlen jó és rossz világát, no és a Tenkes kapitányát, vagyis boomer vagy-e, mert akkor van miről beszélnünk.

S akkor, de csak akkor, azt is ki tudjuk találni, hová mész...

Régen volt már ennyire filozofikus kézmosása Rezeda Kázmérnak.

De innentől fogva nem volt menekvés: vissza kellett térnie az étlaphoz.

Filozofikus a Tenkes csárda étlapja is, mutatom: „Történelem a »ma«, a közeli vagy távoli »múlt«, és az a »jövő« is. Vannak idők, amikor a múlt dicső napjaira szívesebben és büszkébben emlékezünk, mint ahogy a ma napjait megéljük, átéljük. Jelen korunk nem szűkölködik étvágyunkat csillapító eseményekben... Ezzel szándékozunk szembeszállni. Olyan környezetet teremtettünk, ahol nem csupán megáll az idő, hanem visszatérünk az ősi alapanyagok, fűszerek és szakács fortélyok világába. Ha nem is »tőr hegyén« kínáljuk a császárhúst, az íze évszázadok szakács tapasztalatától pácolódott […] a múlt dicső napjaira szívesebben és büszkébben emlékezünk, mint ahogy a ma napjait megéljük, átéljük.”

Rezeda Kázmér egyre biztosabban érezte, jó helyen van. S mert ez egyre ritkább érzés manapság, hát boldogan merült el az étlapban. Amelyben ezt olvasta: „Ahogy Kovács Gábor csárdagazda szokta mondani, mi nem újragondoljuk az ételeket, alapanyagokat, hanem felkutatjuk eredetét, úgy készítjük el, ahogy nagyszüleink, dédszüleink, akik nekünk sokat regéltek arról, hogyan éltek.

Például a háznál nevelt és levágott libának minden részét felhasználta a jó gazdasszony. A bőrét kisütötte tepertőnek, a zsírját eltette. A kertben idénykor termett hagyma, paradicsom, paprika. A liba saját zsírján pirított tetemes mennyiségű hagymához jutott a zöldségekből is a veteményesből, de túlnyomórészt hagyma került az alapba, takarékoskodásból. Ezen lecsóba főzött libamáj igazán mennyei eledelnek számított, és a hozzávalók tényleg mind megteremtek a háznál. Ebből következik, hogy parasztos libamájat csak akkor ettek, ha termett a kert.