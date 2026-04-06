Rezeda Kázmér narancsozott

Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk… – ötlött fel Rezeda Kázmérban a klasszikus, amely a lehető legtökéletesebben foglalta össze egy szerencsére elmúlott kor lényegét. Felötlés közben pedig körmeit egy narancsba vájta, és megpróbálta megfosztani köntösétől a gyümölcsöt.

Nehezen ment.

Pedig már kést is fogott, körömvájás előtt, és akkurátusan, ügyelve a szimmetriára, egyenlő távolságokban bevagdosta a narancsot, vagyis gömbcikkelyeket készített. Az pedig felelősségteljes dolog:

A gömbcikkely egy gömb két, a gömb középpontján áthaladó fősík (két főkör) által határolt része, amely a narancs gerezdeihez hasonló alakú térrész. Két, a középpontból induló fősík közötti szöggel, valamint a gömb sugarával határozható meg, felszíne és térfogata a teljes gömb arányos része.

Na ugye.

Erről nem is beszélve:

„A gömbcikkely jellemzői:

Alakja: leginkább egy narancsgerezdhez hasonlít.

Részei: a gömbfelületből egy cikk (gömbi kétszög) és a belső térfogatból egy ék alakú rész.

Szög: a cikkelyt két fősík zárja be, ezek szöge határozza meg a nagyságát.”

– És akkor ne végezzünk félmunkát – morfondírozott tovább Rezeda Kázmér, és elmerült az ismeretlenségben, mint Karinthy rossz tanulója, aki „ott áll, egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre – odvas és züllött, kitaszított szívvel áll ott –, neki nem mondták, nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen, újra, a padsorok közt? Nem, inkább áll, hülyén: keze dadogva babrál a táblán, a félbemaradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta, a motor megpattant hengerei fölött.”

Pontosan így állt Kázmér a konyhában, kezében a naranccsal, és elmerült az ismeretlenségben, miszerint „a gömbhéj/gömbfelület a tér azon pontjainak a halmaza, melyek távolsága egy adott ponttól megegyezik egy adott pozitív számmal.” Esetünkben felírhatóak az egyenletek is, imigyen: S = 4πr2 V = 4 3 πr3. Karikacsapás. És innen már tényleg csak egy lépés, hogy a térfogatot két térfogat összegeként kapjuk: kúp + szelet, vagyis: