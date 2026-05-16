Az írás ördöge és a minőség megszállottja

Antiszemitizmussal is megvádolták (nem alap nélkül ugyan, de gyakran leegyszerűsítő módon). A népi írók mozgalma és a későbbi irodalmár nemzedék jelentős része azonban szellemi iránytűnek tekintette a gondolatait.

Németh László (Nagybánya, 1901. április 18. – Budapest, 1975. március 3.) történelmi és társadalmi drámáinak fő jellemzője a „vívódó hősök” iránti elkötelezettség, amelyhez folyamatos feszültség, valamint formai diverzitás és tematikai változatosság társul. A tudomány igazságába és a közösség szolgálatába vetett hit jegyé­ben cselekvő drámai karakterei (mint Bolyai Farkas és János vagy Semmelweis Ignác), a történelem nagy kérdései és az egyén sorsának összefonódása problémakörében őrlődő szereplői (mint VII. Gergely, Husz János, Galilei vagy Gandhi) éppúgy példaértékűek, mint a hivatásukkal, családjukkal, társadalmi determináltságuk által előírt normákkal szembesülni – s olykor szembeszállni vagy az őket pusztító (akár külső, akár belső) erőket alkotó energiává szintetizálni – kényszerülő alakjai (Cseresnyés Mihálytól a Szörnyeteg Sárkány professzoráig).

Regényeiben tűélességű – egyéni és közösségi szempontú – pszichológiai és szociológiai megfigyelések kerülnek elő. Így aztán Kárász Nelli „sorsiszonya”, Égető Eszter családtörténete vagy Kurátor Zsófi gyásza kapcsán nemcsak a XIX–XX. századi magyarországi társadalmi és történeti problémák, de a személyes pszichés folyamatok is döbbenetes erővel tárulnak az olvasó elé.

Ha csupán Németh László drámáit vagy a pusztán lélektani fundamentumokon nyugvó, ugyanakkor valós szociális problémákat feszegető prózai munkáit olvassuk, akkor is monumentális életművet tekinthetünk át. De mindezek mellett irodalomszervezőként és lapszerkesztőként is szerzett magának hírnevet. S persze híveket – és ellenségeket. Irodalmi és művészeti kapcsolati hálójában a Nyugat szerzői éppúgy szerepeltek, mint a népi írók, de az olyan fiatal alkotói csoportokra is figyelt, mint például a szociológiailag, felekezetileg, poétikai alapelveket, műfaji sajátosságokat tekintve is roppant heterogén Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, amely az 1930-as években tevékenykedett a Tisza-parti városban, s amelyet többek között Radnóti Miklós neve fémjelez. Az egyéni, személyes és közösségi, társadalmi problémákra érzékenyen reagálva levelezett széles körben kora alkotó értelmiségi elitjével. Egész életében aggódott a magyarság jövőjéért – ez tetten érhető irodalmi és közéleti megnyilvánulásai­ban. Fölhívta a figyelmet hazánk harmadikutas lehetőségeire az 1930-as, 40-es években.