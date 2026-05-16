Százévi társaság

– Hogy került Magyarországra?

– Letöltöttem a 18 hónapos katonaságot, és fogalmam sem volt, hogy mit szeretnék csinálni, kipróbáltam ezt is, azt is, dolgoztam még gyárban is. Egy bank ügyfélszolgálati munkára keresett embert valutaváltáshoz, s felvettek. Tetszett.

Nagy ambícióim voltak, több belső szakmai tanfolyamot elvégeztem, s huszonkét évesen már fiókvezető voltam.

Amszterdamban a repülőtérre kerültem, és később már annak a nagy pénzváltó fióknak a vezetője lettem. Még többre akartam vinni, megpályáztam egy csehországi fiókvezetői állást, de nem nyertem, viszont rá egy évre a magyarországi iroda megnyitásával bíztak meg. Huszonhét évesen kerültem tehát Budapestre, 1992 augusztusában.

Pénzváltást végeztek egyre több pályaudvaron, majd átvették a MÁV-Tours feladatkörét, úgyhogy egyszer csak 1997-ben a turisztikával és utaztatással is foglalkozó MÁV-Tours ügyvezető igazgatója lett. Már százötven alkalmazottjuk volt itt Magyarországon, amikor váltott, és saját cégeket hozott létre. Közben Budapesten megismerkedett a feleségével, aki persze magyar, fiúgyermekük született, aki 9 és fél évesen bejelentette, hogy focizni szeretne.

– Kelenvölgyi lakosként láttam, hogy van a közelben egy focipálya, s a fiamnak foglalkoztató egyesületet kerestem. Az anyósommal elslattyogtunk ide, tetszett, amit láttunk és amit mondtak, közel is van, járjon ide – eleveníti fel a kezdeteket a holland elnök, aki először csak mint apa sok mindenben segített, később már mezeket is vásárolt a fia csapatának, majd öt évig edzősködött. Később elnökségi tag lett, majd elnökké választották. Meg is írták az újságok, hogy 2015-ben, az ötvenedik születésnapjára „kapott a nyakába egy labdarúgóklubot”.