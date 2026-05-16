A legjobb drámai futballbukása: Hollandia itt nem nyerhetett

A totális holland futball diadalmenetét is felvázoltuk a 73. részben, amely ott ért véget, hogy Rinus Michels csapata bejutott az NSZK elleni döntőbe. Bár a németek otthon játszottak, Európa-bajnoki címvédőként futballoztak az 1974-es labdarúgó-vb-n, és klasszisok sora szerepelt a csapatban, a világ közvéleménye inkább a látványosan játszó Hollandiát tartotta esélyesebbnek és látta volna szívesen megdicsőülni.

Itthon a Népsport hat neves szakembert kérdezett meg egy kerekasztal-beszélgetés során, hogy mit vár a döntőtől, Baróti Lajos, Bozsik József, Kovács Ferenc és Várhidi Pál a hollandok mellett érvelt, csak dr. Dunai János tippelte a hazai pálya előnye miatt az NSZK győzelmét, Farsang Ferenc pedig kikerülte a kérdést egy közhellyel.

Csak egy színes epizód: az ismert nyugatnémet jósnőt, Buchela asszonyt – aki már nagyon sok dolgot megjósolt eddig, sőt néhány alkalommal a rendőrséget is nyomra vezette egy-egy rejtélyes bűntény nyomozása során – megkérdezték a hazaiak, hogy melyik csapat nyeri a vb-t, és azt jövendölte, hogy a hollandok két góljával szemben a nyugatnémetek csak egyet lőnek. Ugyanakkor az NSZK-ban rendezett legújabb közvélemény-kutatás eredményeként a megkérdezettek 79 százaléka volt biztos a hazai aranyéremben.

A meccs: X. labdarúgó-világbajnokság, döntő: NSZK–Hollandia 2-1 (2-1)

München, Olimpiai Stadion, 75 200 néző. Vezette: John Keith Taylor (angol). NSZK: Maier – Schwarzenbeck, Beckenbauer, Vogts, Breitner – Hoeness, Bonhof, Overath – Grabowski, Müller, Hölzenbein.

Hollandia: Jongbloed – Suurbier, Haan, Rijsbergen (de Jong, 69.), Krol – Jansen, Neeskens, van Hanegem – Rep, Cruyff, Rensenbrink (R. de van Kerkhof, 46.) Gól: Breitner (25., 11-esből), Müller (44.), illetve Neeskens (2., 11-esből)

A müncheni döntőben Jack Taylor, az angol játékvezető már a második percben büntető ítélt a hollandoknak, miután Uli Hoeness buktatta a tizenhatoson belül Johan Cruyffot. A nyolcvanadik másodpercben a másik Johan, Neeskens a kapuba vágta a labdát. Hollandia megindult a világbajnoki trófeához vezető úton – de nem jutott el odáig. A nyugatnémetek, akárcsak 1954-ben, hátrányból fordítottak, igaz, ezúttal nem a magyarok, hanem a hollandok ellen. Gerd Müller pályafutása utolsó négy világbajnoki mérkőzéséből hármon is fontos találatot szerzett. Ő lőtte a döntő gólt, miután a 26. percben Wim Jansen Bern Hölzenbein elleni szabálytalansága után Taylor ismét büntetőt ítélt, Paul Breitner pedig kiegyenlített. A második félidőben a hollandok kétségbeesetten támadtak, ám mindent kihagytak, vagy pedig Maier védett szenzációsan.