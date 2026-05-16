Negyvenegy éve nem történt ilyen Skóciában – a csúcsrangadón dől el a bajnoki cím

A skót bajnoki címről döntő csúcsrangadót 2026. május 16-án, szombaton kora délután rendezik meg a glasgow-i Celtic Park stadionban. A tabellát a Hearts vezeti 80 ponttal, míg a Celtic a második helyen áll 79-cel, így mindössze egyetlen pont választja el a két csapatot. A képlet egyszerű: ha nyernek a hazaiak, akkor megszerzik 55. bajnoki címüket, ellenkező esetben 41 év után egy olyan csapat végez az élen, amely nem a két glasgow-i gigaklub közül kerül ki. Az edinburgh-i csapatnak egy döntetlen is elegendő a bajnoki cím megszerzéséhez, és ha ez sikerül, 1960 óta az első bajnoki trófeájukat gyűjtik be.

Molnár László
2026. 05. 16. 6:30
Fotó: EWAN BOOTMAN Forrás: NurPhoto
A pénzügyi és a történelmi háttér egyértelmű Celtic-fölényt mutat

A pénzügyi és infrastrukturális aránytalanság önmagában is elképesztő. Míg a Celticnek 53 ezer, a Rangersnek pedig 45 ezer bérletese van, addig a Hearts csupán 15 500 bérletet értékesített. Az európai kupabevételek terén is hatalmas a szakadék: az elmúlt két évtizedben 

  • a Celtic 370-420 millió fontot, 
  • a Rangers 235-270 milliót, 
  • a Hearts viszont mindössze 25 milliót kasszírozott.

A legutóbbi éves árbevételük 24 millió font volt, ami eltörpül a Rangers 94 és a Celtic 143 millió fontja mellett. Különösen annak fényében elképesztő a mostani teljesítmény, hogy egy éve még a hetedik helyen végeztek, 42 pontos lemaradással a Celtic mögött.  

A két klub skót futballtörténelmének összesített adatai:

  • Összes mérkőzés: 107 találkozó
  • 77 Celtic-győzelem
  • 19 Hearts-siker
  • Döntetlenek száma: 11
  • Gólátlag: 3,19 gól/meccs
Csak 750 fanatikus kísérheti el a Hearts csapatát a bajnoki címről döntő csúcsrangadóra Glasgow-ba
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Hearts menedzsere undorítónak nevezte a Celtic legutóbbi győzelmét

A hangulatot pattanásig feszítette, hogy a hétközi fordulóban a Celtic a 98. percben kapott meg egy erősen vitatható büntetőt a Motherwell ellen, amivel életben maradtak a bajnoki reményei. Derek McInnes nem is tudta magában tartani a dühét, és a Hearts menedzsere nyíltan „undorítónak” nevezte a Celtic javára megítélt szerdai büntetőt.

– Szeptember óta vezetjük a ligát, mégis mi vagyunk az underdogok, ha besétálunk az oroszlán barlangjába. 

750 szurkolónk lesz ott 60 000 hazai ellenében. Ez egy amolyan mi a mindenki ellen szituáció,

de a fiúk készen állnak, hogy megtörjék az Old Firm 41 éve tartó dominanciáját. A pontszerzésben már megdöntöttünk egy klubrekordot. Már bebiztosítottuk a Bajnokok Ligája-részvételt. Hiszem, hogy van egy csapatunk, amely képes megnyerni a bajnokságot – jelentette ki Derek McInnes.

A zöld-fehéreket már többször kisegítő Martin O”Neill igyekezett hűteni a kedélyeket, és a külső zajok helyett a futballra koncentrál.

– Hihetetlen karaktert mutattunk szerdán, hogy visszajöttünk a meccsbe. A sorsunk a saját kezünkben van a saját stadionunkban. Nem foglalkozunk a játékvezetéssel, szombaton egyszerűen ki kell mennünk a pályára és meg kell nyernünk a meccset a szurkolóinkért – fogalmazott a Celtic menedzsere.

A FotMob részletes statisztikái alapján a bajnoki címért küzdő 

két rivális legveszélyesebb kulcsjátékosai nagyjából ugyanúgy teljesítettek a 2025/2026-os idényben. 

A Celtic csapatában Benjamin Nygren lőtte a legtöbb gólt (15+5 gólpassz), míg mögötte a házi góllövőlistán Daizen Maeda áll 13 találatával, míg a gólpasszkirály Kieran Tierney 8 asszisztjával. A Hearts ereje a rendkívül gólerős csatárkettősében rejlik – Lawrence Shankland 15, míg Cláudio Braga 14 gól –, amely a csapat góljainak jelentős részét vállalta magára a menetelés során. Ráadásul utóbbi a gólpasszkirály a gárdában, így a Celtic számára létfontosságú lesz e két játékos kiiktatása.

A Celtic középpályása bízik abban, hogy szombaton délután újabb bajnoki címet ünnepelhet majd      Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

A szimulációk 53,9 százalékban Celtic győzelmet jósolnak, ami a glasgow-iak címvédését jelentené az utolsó pillanatban. 

A szaklapok szerint a Hearts védelme a liga legjobbja, és képes lehetnek kicsikarni egy 1-1-es döntetlent, ami felérne a csodával a „szentélyben”. A The Standard szakértői szerint a Celtic győztes mentalitása és a 60 000 hazai szurkoló nyomása döntő lesz, 2-1-es Celtic sikert várnak. 

Annak ellenére, hogy a Hearts vezeti a tabellát, a bukmékerek a hazai pálya és a rutin miatt a Celticet tartják a mérkőzés és ezzel együtt a bajnoki cím egyértelmű esélyesének. Az Oddschecker adatai alapján az oddsok a következőképpen alakulnak:

  • Celtic-győzelem: 1.57 (8/13) – a bukmékerek szerint kb. 52-54 százalék az esély a hazai sikerre
  • Döntetlen: 4.10 (57/17) – ez az eredmény már a Hearts bajnoki címét jelentené
  • Hearts-győzelem: 5.50 (9/2) – a vendégek sikere komoly meglepetésnek számítana a szorzók alapján
  • Végső bajnok (Outright): Celtic: 1.66 | Hearts: 2.10.

A skót bajnoki címről döntő Celtic–Hearts összecsapást Magyarországon a Network4 csoporthoz tartozó Match4 televíziócsatorna közvetíti élőben.

