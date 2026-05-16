Negyvenegy éve nem történt ilyen Skóciában – a csúcsrangadón dől el a bajnoki cím

A pénzügyi és a történelmi háttér egyértelmű Celtic-fölényt mutat

A pénzügyi és infrastrukturális aránytalanság önmagában is elképesztő. Míg a Celticnek 53 ezer, a Rangersnek pedig 45 ezer bérletese van, addig a Hearts csupán 15 500 bérletet értékesített. Az európai kupabevételek terén is hatalmas a szakadék: az elmúlt két évtizedben

a Celtic 370-420 millió fontot,

a Rangers 235-270 milliót,

a Hearts viszont mindössze 25 milliót kasszírozott.

A legutóbbi éves árbevételük 24 millió font volt, ami eltörpül a Rangers 94 és a Celtic 143 millió fontja mellett. Különösen annak fényében elképesztő a mostani teljesítmény, hogy egy éve még a hetedik helyen végeztek, 42 pontos lemaradással a Celtic mögött.

A két klub skót futballtörténelmének összesített adatai:

Összes mérkőzés: 107 találkozó

77 Celtic-győzelem

19 Hearts-siker

Döntetlenek száma: 11

Gólátlag: 3,19 gól/meccs

Csak 750 fanatikus kísérheti el a Hearts csapatát a bajnoki címről döntő csúcsrangadóra Glasgow-ba Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Hearts menedzsere undorítónak nevezte a Celtic legutóbbi győzelmét

A hangulatot pattanásig feszítette, hogy a hétközi fordulóban a Celtic a 98. percben kapott meg egy erősen vitatható büntetőt a Motherwell ellen, amivel életben maradtak a bajnoki reményei. Derek McInnes nem is tudta magában tartani a dühét, és a Hearts menedzsere nyíltan „undorítónak” nevezte a Celtic javára megítélt szerdai büntetőt.

– Szeptember óta vezetjük a ligát, mégis mi vagyunk az underdogok, ha besétálunk az oroszlán barlangjába.

750 szurkolónk lesz ott 60 000 hazai ellenében. Ez egy amolyan mi a mindenki ellen szituáció,

de a fiúk készen állnak, hogy megtörjék az Old Firm 41 éve tartó dominanciáját. A pontszerzésben már megdöntöttünk egy klubrekordot. Már bebiztosítottuk a Bajnokok Ligája-részvételt. Hiszem, hogy van egy csapatunk, amely képes megnyerni a bajnokságot – jelentette ki Derek McInnes.