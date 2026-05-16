Donald Trumporosz-ukrán háborúfogolycsere

Donald Trump kezdeményezésére újabb fogolycsere valósult meg

Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét bonyolított le. A hazájukba visszatérő katonák száma meghaladja a négyszáz főt. A mostani repatriációs művelet egy szélesebb körű folyamat részét képezi. A háborúban álló felek június óta folyamatosan hajtanak végre egymás közti fogolycseréket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 3:00
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Februárban történt az év első cseréje

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff jelentette be, hogy az amerikai–ukrán–orosz háromoldalú tárgyalásokon megállapodás született 314 hadifogoly cseréjéről – ez volt az első ilyen csere öt hónap után. A csere az Abu Dzabi-i tárgyalások lezárultát követően történt, az USA és Oroszország megállapodott a magas szintű katonai párbeszéd újraindításában is. Zelenszkij elnök megerősítette, hogy 157 ukrán tért haza az orosz fogságból – köztük katonák, nemzeti gárdisták, határőrök és civilek is –, legtöbbjüket 2022 óta tartották fogva. A szabadon bocsátottak több mint fele a mariupoli védelmi harcok során esett fogságba – erről a Kyiv Post számolt be.

Márciusban ezren szabadultak

Ukrajna és Oroszország március 5–6-án kétnapos hadifogolycserét hajtott végre, összesen ezer katona tért haza: március 5-én mindkét fél 200-200, másnap pedig további 300-300 foglyot engedett szabadon. Ez volt a legnagyobb ilyen csere azóta, hogy korábban összesen kétezer hadifoglyot szabadított fel egyszerre a két ország. A megállapodás az előző hónap genfi, amerikai közvetítésű béketárgyalásain született meg – írta a Novaya Gazeta.

Áprilisban két alkalommal térhettek haza 

A The Moscow Times jelentett cikkében arról, hogy Oroszország és Ukrajna április 11-én, szombaton 175-175 hadifoglyot cserélt ki, a közvetítő az Egyesült Arab Emírségek volt. Az orosz fél visszakapta azt a hét orosz állampolgárt – Kurszk megye lakóit –, akiket Ukrajna az Oroszország ellen 2024-ben indított határon túli hadművelet során ejtett túszul.

Két héttel később, április 24-én mindkét fél 193-193 hadifoglyot engedett szabadon – Ukrajna ezt az április 11-i csere „folytatásaként” értékelte. Ukrajna koordinációs főhadiszállása szerint a szabadon bocsátott ukrán katonák 24 és 60 év közöttiek, egy részük sérülésekkel érkezett haza, és többségüket törvénytelenül Csecsenföldön tartották fogva, ahol a genfi egyezményt megsértve koholt vádakat emeltek ellenük.

Donald Trump kezdeményezésére májusban is sor kerül egy nagyobb hadifogolycserére

Oroszország és Ukrajna 205–205 hadifoglyot adott át egymásnak – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

Jelenleg az orosz katonák a Fehérorosz Köztársaság területén tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget

 – áll a tájékoztatásban.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy Oroszország elfogadta Donald Trump kezdeményezését egy május 9. és 11. közötti ukrajnai tűzszünetről, valamint egy ezer-ezer fős hadifogolycsere lebonyolításáról Kijevvel. Május 9-én Usakov arról is beszámolt, hogy az orosz és ukrán illetékes szervek aktívan dolgoznak a kicserélendő hadifoglyok listáin, és amennyiben sikerül megállapodásra jutni, megkezdődhet az átadás.

Az orosz–ukrán háború híreit itt olvashatja.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhumanizmus

A humanizmus tragédiája

Bayer Zsolt avatarja

A berlini ifjú szociáldemokraták nekirontottak a polgári házasság intézményének és Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu