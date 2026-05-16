Donald Trump kezdeményezésére újabb fogolycsere valósult meg

Februárban történt az év első cseréje

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff jelentette be, hogy az amerikai–ukrán–orosz háromoldalú tárgyalásokon megállapodás született 314 hadifogoly cseréjéről – ez volt az első ilyen csere öt hónap után. A csere az Abu Dzabi-i tárgyalások lezárultát követően történt, az USA és Oroszország megállapodott a magas szintű katonai párbeszéd újraindításában is. Zelenszkij elnök megerősítette, hogy 157 ukrán tért haza az orosz fogságból – köztük katonák, nemzeti gárdisták, határőrök és civilek is –, legtöbbjüket 2022 óta tartották fogva. A szabadon bocsátottak több mint fele a mariupoli védelmi harcok során esett fogságba – erről a Kyiv Post számolt be.

Márciusban ezren szabadultak

Ukrajna és Oroszország március 5–6-án kétnapos hadifogolycserét hajtott végre, összesen ezer katona tért haza: március 5-én mindkét fél 200-200, másnap pedig további 300-300 foglyot engedett szabadon. Ez volt a legnagyobb ilyen csere azóta, hogy korábban összesen kétezer hadifoglyot szabadított fel egyszerre a két ország. A megállapodás az előző hónap genfi, amerikai közvetítésű béketárgyalásain született meg – írta a Novaya Gazeta.