Ideiglenesen leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén

A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban Petteri Orpo miniszterelnök az X közösségi oldalán egy drónriadóról számolt be a dél-finnországi Uusimaa régióban, valamint arról, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben.

A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressenek menedéket.

A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy két drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett.