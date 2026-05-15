Ideiglenesen leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén

Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 8:42
Drónfenyegetés miatt leállították a repülőtér forgalmát - képünk illusztráció Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK Forrás: NurPhoto
A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban Petteri Orpo miniszterelnök az X közösségi oldalán egy drónriadóról számolt be a dél-finnországi Uusimaa régióban, valamint arról, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben.

 A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressenek menedéket. 

A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy két drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett.

 A közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt nyomozás indult. 

A partvédelmi erők, amelyeknek feladata a feltételezett területi jogsértések kivizsgálása, négy ukrán drón ügyét is vizsgálják, amelyek március végén és áprilisban zuhantak le Finnországban. Kijev bocsánatot kért Helsinkitől, azzal indokolva az incidenst, hogy ezek a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le pályájukról, írta az MTI.

A közösségi médiában felvételek jelentek meg a drónfenyegetésről.

Borítókép: Drónfenyegetés miatt leállították a repülőtér forgalmát - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

