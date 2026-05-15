atomerőműorosz-ukrán háborúdróntámadás

Újabb dróntámadás rázta meg a zaporizzsjai atomerőmű környékét

Megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján csütörtök este.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 4:00
Az Ukrán Nemzeti Gárda Hartija Dandárjának 13. Operatív Dandárjának egyik harcosa drónt bocsát fel Fotó: Viacheslav Madiievskyi Forrás: NurPhoto/AFP
Lihacsov szerint a fegyvernyugvás lejártát követően az ukrán támadások intenzitása hirtelen felerősödött. Hozzátette, hogy a város szociális infrastruktúrája is a csapások célpontjává vált, aminek következtében civilek is megsérültek.

Makszim Puhov enerhodari polgármester bejelentette, hogy egy, a városháza mellett becsapódott drón könnyebb sérüléseket okozott az önkormányzat egyik alkalmazottjának. A Belgorod megyei Golovcsino községben csütörtök este egy férfi életét vesztette, egy másik pedig megsebesült egy lakóházat ért dróntalálat következtében. 

Bersakovo faluban két férfinak okozott sérüléseket egy pilóta nélküli repülőszerkezet. A RIA Novosztyi hírügynökség a helyi rendőrségre hivatkozva azt jelentette, hogy a brjanszki régióban ukrán dróntalálat ölte meg Szasa Kony világutazót, aki gyalog indult el Brazíliába.

Borítókép: Az Ukrán Nemzeti Gárda Hartija Dandárjának 13. Operatív Dandárjának egyik harcosa drónt bocsát fel (Fotó: AFP)

