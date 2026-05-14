Feszült hangulatban zajlik a BRICS külügyminiszteri találkozója

A konfliktus február 28-i kirobbanása óta ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Irán képviselői közvetlenül találkoztak egymással. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter felszólalásában nem finomkodott: hazáját az illegális terjeszkedés és háborús uszítás áldozatának nevezte, miközben azzal vádolta meg az Emírségeket, hogy közvetlenül is részt vesz az Irán elleni katonai műveletekben.

Aragcsi egyúttal arra szólította fel a BRICS-országokat, hogy ítéljék el az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett, általa nemzetközi jogsértésnek nevezett cselekményeket. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a többi tagország hogyan reagál az iráni külügyminiszter felszólítására.

A találkozón a Reuters hírügynökség tudósítása szerint tapintható a feszültség, hiszen Teherán korábban válaszcsapásokat mért az Öböl menti államokra, ami alaposan megnehezítheti a konszenzuson alapuló BRICS-nyilatkozatok elfogadását.