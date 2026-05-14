Feszült hangulatban zajlik a BRICS külügyminiszteri találkozója

Igencsak rányomta bélyegét az iráni háború a BRICS-tagállamok külügyminisztereinek Újdelhiben zajló találkozójára. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az országa elleni agresszió elítélésére szólította fel a BRICS találkozójának résztvevőit.

2026. 05. 14. 21:04
A BRICS külügyminiszteri találkozójának résztvevői Indiában Fotó: AFP
A konfliktus február 28-i kirobbanása óta ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Irán képviselői közvetlenül találkoztak egymással. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter felszólalásában nem finomkodott: hazáját az illegális terjeszkedés és háborús uszítás áldozatának nevezte, miközben azzal vádolta meg az Emírségeket, hogy közvetlenül is részt vesz az Irán elleni katonai műveletekben. 

Aragcsi egyúttal arra szólította fel a BRICS-országokat, hogy ítéljék el az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett, általa nemzetközi jogsértésnek nevezett cselekményeket. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a többi tagország hogyan reagál az iráni külügyminiszter felszólítására.

A találkozón a Reuters hírügynökség tudósítása szerint tapintható a feszültség, hiszen Teherán korábban válaszcsapásokat mért az Öböl menti államokra, ami alaposan megnehezítheti a konszenzuson alapuló BRICS-nyilatkozatok elfogadását.

A fegyveres konfliktus globális gazdasági hatásai már most drámaiak. Irán gyakorlatilag lezárta a világ olajforgalmának ötödét bonyolító Hormuzi-szorost, ami történelmi léptékű ellátási zavarokat okozott. A helyzet törékenységét jelzi, hogy szerdán Omán partjainál elsüllyedt egy indiai zászló alatt közlekedő teherhajó. Bár a 14 fős legénységet a parti őrség kimentette, brit tengerbiztonsági szakértők szerint a fedélzeten keletkezett tüzet egy drón- vagy rakétatámadás okozta.

A találkozónak otthont adó India a világ harmadik legnagyobb olajimportőreként különösen súlyos árat fizet a Hormuzi-szoros megbénulásáért.

A folytatódó feszültségek, a tengeri forgalmat fenyegető kockázatok és az energetikai infrastruktúra zavarai rávilágítanak a helyzet törékenységére. A nemzetközi vízi utakon, beleértve a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger területét is, zajló biztonságos és akadálytalan tengeri forgalom továbbra is elengedhetetlen a globális gazdasági jólét szempontjából

– fogalmazott Szubrahmanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszter. 

Anélkül, hogy bármelyik felet megnevezte volna, megjegyezte továbbá, hogy egyre gyakrabban alkalmazzák a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával összeegyeztethetetlen egyoldalú kényszerítő intézkedéseket és szankciókat, mindez pedig aránytalanul sújtja a fejlődő országokat.

Ezek az indokolatlan intézkedések nem helyettesíthetik a párbeszédet, és a nyomásgyakorlás sem helyettesítheti a diplomáciát

– hangsúlyozta az indiai diplomácia feje.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
