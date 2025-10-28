orosz olajIndiakriptovalutastabilcoinBRICS

India jüanban fizet az orosz olajért

India legnagyobb finomítója, az Indian Oil Corporation, az orosz olajszállítmányok egy részéért már kínai jüanban fizet, miközben az árakat továbbra is dollárban határozzák meg az EU-árplafon miatt. A BRICS-országok által létrehozott CIPS-rendszer erősíti a jüan nemzetközi szerepét, miközben Kína célja, hogy a jüan alternatívát nyújtson az amerikai dollárral szemben, gyorsabb és olcsóbb elszámolást biztosítva.

András János
2025. 10. 28. 4:00
Putyin videóhívásban kapcsolódott be a nyáron tartott BRICS konferenciára
Putyin videóhívásban kapcsolódott be a nyáron tartott BRICS konferenciára Fotó: MAURO PIMENTEL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október elején a nemzetközi hírek arról szóltak, hogy az orosz olajjal kereskedő cégek kínai jüanban kérik a fizetést az indiai állami finomítóktól, miután a kapcsolatok Újdelhi és Peking között javulni látszanak. India legnagyobb finomítója, az állami tulajdonú Indian Oil Corporation (IOC.NS) a közelmúltban több orosz olajszállítmányért is kínai valutában fizetett. A Reuters forrásai ugyanakkor hozzátették, hogy a kereskedők az orosz olajat továbbra is dollárban árazzák, hogy megfeleljenek az Európai Unió által bevezetett árplafonnak, de ennek alapján már jüanban történő kifizetést kérnek – írta a Reuters.

India már jüanban is fizet az orosz olajért és a BRICS országok nagy terveket szövögetnek
India már jüanban is fizet az orosz olajért és a BRICS országok nagy terveket szövögetnek (Fotó: AFP/Pablo Porciuncula)

A jüan nemzetközi szerepének erősödése és az Egyesült Államokkal való gazdasági feszültségek egyre inkább átrendezik a globális pénzügyi viszonyokat. A BRICS-hez kapcsolódó határokon átnyúló bankközi fizetési rendszer (CIPS) mára 185 országot fog össze, és lehetővé teszi a nemzetközi fizetéseket kínai jüanban, az amerikai dollár használata nélkül – derül ki az Új Fejlesztési Bank (New Development Bank) adataiból. A rendszert Kína hozta létre és központi bankja kezeli, „a globális kereskedelmi elszámolások valódi alternatívájaként” – számolt be róla a mitrade.com.

Az Új Fejlesztési Bank (New Development Bank, vagy korábbi nevén BRICS Development Bank) egy, a BRICS-országok által életre hívott multilaterális fejlesztési bank. Céljai között szerepel, hogy a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) alternatívájává váljon.

A jüan egyre nagyobb szerephez jut a világban

A sanghaji olaj- és gáztőzsdén a cseppfolyósított földgáz-szerződéseket immár jüanban árazzák és az elszámolás is ebben a devizában történik, ugyanez igaz a szójaügyletekre is a sencseni Csinghaj Közös Kereskedelmi Központban. Állítólag Kína eddig 40 megállapodást kötött más országokkal a CIPS-en keresztül, amelyek összértéke elérte az 52 billió jüant – ami Kína teljes határokon átnyúló tranzakcióinak 58 százalékát teszi ki. 

A Kína és Oroszország közötti kereskedelem három éve helyi valutákban zajlik, ami kereskedelmük 95 százalékát fedi le. Ugyanakkor nem minden ország csatlakozott a jüanrendszerhez. Európa, Észak-Amerika és Ausztrália távol tartja magát, miközben Afrika, Ázsia és Kelet-Európa fejlődő gazdaságai egyre gyakrabban használják a CIPS-t.

Kína bővíti a jüan használatát egy új stabilcoinon keresztül

Kína lépést kíván tartani Amerikával és az amerikai retorikával, miszerint a kriptovalutáknak van létjogosultsága a modern pénzügyekben. Ennek oka egyszerű, és két fő pontban foglalható össze:

  1. míg a bankközi piacok hétvégén zárva tartanak, addig a kriptovaluta tranzakciók 0–24 órában teljesülnek (hétvégén is),
  2. míg a hagyományos nemzetközi tranzakciók költsége jellemzően magas, addig a kriptovalutában végzett tranzakciók költsége ennek töredéke. 

Összegezve a gyorsabb elszámolás és az alacsonyabb költségek adják a kriptovaluták létjogosultságát. 

A stabilcoinok pedig a kriptovaluták egy speciális formája. Egy stabilcoin lényege, – mint ahogy a nevében is szerepel – hogy annak árfolyama stabil legyen és mentes az árfolyammozgástól. Több típusa van, a leggyakrabban használt típus pedig a hagyományos devizák árfolyamához kötött stabilcoinok. Például a Tether (USDT) árfolyama 1:1 arányban kötődik az amerikai dollárhoz, azaz 1 USDT = 1 USD.

Kína bejelentette az AxCNH nevű, jüanhoz kötött stabilcoin létrehozását, amelyet a határokon átnyúló elszámolásokra szánnak és Peking törekvését jelzi a jüan nemzetközi szerepének erősítésére és a dollár globális dominanciájának kihívására.

Trump kemény üzenetet küldött a dollár ellenségeinek

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök újra azzal vádolta a BRICS-tagállamokat, hogy gyengítik a dollár pozícióját. Javier Milei argentin elnökkel tartott megbeszélése után Trump bejelentette, hogy az USA vámokat vezet be azokkal az országokkal szemben, amelyek kapcsolatban állnak a BRICS-szel. Szerinte ez a fenyegetés már több országot visszatartott a csatlakozástól.

Határozottan a dollár mellett állok, és azoknak, akik dollár alapon akarnak üzletelni, előnyük lesz azokkal szemben, akik nem. Aki csatlakozni szeretne a BRICS-hez, az megteheti, de az országukra vámot fogunk kivetni

– fogalmazott az amerikai elnök. 

Borítókép: Putyin videóhívásban kapcsolódott be a nyáron tartott BRICS konferenciára (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekKis János

Puccs készült

Pilhál György avatarja

A puccskísérletnek végül egy több tízezres kormánypárti felvonulás – egy akkori „békemenet” – vetett véget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu