orbán viktorbudapestszentkirályi alexandrabudapestifidesz

Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk + videó

A budapestiek többet kapnak majd annál, mint amit a főváros most ad nekik.

Munkatársunktól
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala2026. 01. 06. 21:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Maga hóálló, Alexandra? Úgy kellett átverekednem magamat a városon, nem olyan egyszerű – mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy közösségi oldalára feltöltött videóban Szentkirályi Alexandrának, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjének, aki erre úgy reagált: a közlekedés a fővárosban amúgy sem egyszerű, de hóban még nehezebb. A videóban az látható, hogy a miniszterelnök a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésére érkezett, ahol a résztvevők nagy szeretettel fogadták. – Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor Hajrá, Budapest! címmel közölt egy fotóalbumot is a közösségi oldalán, melyhez azt írta: a budapestiek ennél többet érdemelnek, és tőlünk ennél többet is kapnak majd. 

Szentkirályi Alexandra kommentben azt írta a bejegyzéshez: a Fidesz kormányzása bebizonyította Budapestnek azt, hogy merhet nagyot álmodni. „Hogy amiről azt hittük, végleg elveszett, az feltámasztható, hogy a háborús sebeket évtizedekig magán viselő Budapest újra a régi pompájában díszeleghet, sőt van jövője, hogy újra lehet büszke, sikeres és vissza tudja adni neki Magyarország azt, amit gyilkos diktatúrák háborúja elvett tőle. Ez minden magyar, a budapestiek és a nemzeti kormány szövetségével történhetett meg. Ezt a szövetséget meg kell őriznünk. Ma útjára indított 16 képviselőnk ezért fog küzdeni! Hajrá, Budapest!” – fogalmazott.

 

Borítókép: Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdarabka

Egy darabka Batka

Bayer Zsolt avatarja

Az ember amúgy reggelente gyakorta talál...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu