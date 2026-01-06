Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk + videó

– Maga hóálló, Alexandra? Úgy kellett átverekednem magamat a városon, nem olyan egyszerű – mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy közösségi oldalára feltöltött videóban Szentkirályi Alexandrának, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjének, aki erre úgy reagált: a közlekedés a fővárosban amúgy sem egyszerű, de hóban még nehezebb. A videóban az látható, hogy a miniszterelnök a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésére érkezett, ahol a résztvevők nagy szeretettel fogadták. – Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor Hajrá, Budapest! címmel közölt egy fotóalbumot is a közösségi oldalán, melyhez azt írta: a budapestiek ennél többet érdemelnek, és tőlünk ennél többet is kapnak majd.

Szentkirályi Alexandra kommentben azt írta a bejegyzéshez: a Fidesz kormányzása bebizonyította Budapestnek azt, hogy merhet nagyot álmodni. „Hogy amiről azt hittük, végleg elveszett, az feltámasztható, hogy a háborús sebeket évtizedekig magán viselő Budapest újra a régi pompájában díszeleghet, sőt van jövője, hogy újra lehet büszke, sikeres és vissza tudja adni neki Magyarország azt, amit gyilkos diktatúrák háborúja elvett tőle. Ez minden magyar, a budapestiek és a nemzeti kormány szövetségével történhetett meg. Ezt a szövetséget meg kell őriznünk. Ma útjára indított 16 képviselőnk ezért fog küzdeni! Hajrá, Budapest!” – fogalmazott.