Emmanuel Macronhadseregközel-keleti válság

Macron a francia jelenlétet védelmi jellegűnek nevezte a közel-keleti háborúban, mialatt Olaszország kivonja egységeit Erbílből

Emmanuel Macron francia elnök Párizsban hangsúlyozta: Franciaország szerepe a közel-keleti háborúban továbbra is kizárólag védelmi jellegű, miután támadás érte az iraki Kurdisztánban található francia bázist. A támadásban egy francia katona meghalt, hatan pedig megsebesültek. Közben Olaszország megkezdte katonái kivonását az erbíli bázisról, miközben Róma attól tart, hogy a konfliktus globális energetikai válsággá eszkalálódhat.

2026. 03. 13. 18:28
Emmanuel Macron francia elnök Forrás: AFP
Tisztán védelminek nevezte Franciaország szerepét a közel-keleti háborúban Emmanuel Macron elnök pénteken a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Párizsban. Franciaország szerepe továbbra is tisztán védelmi jellegű a közel-keleti háborúban, és „soha nem lehet indokolt, hogy megtámadják” – jelentette ki az államfő azután, hogy csütörtök este egy francia katona meghalt, másik hat pedig megsebesült, amikor támadás ért egy francia bázist az iraki Kurdisztán Erbíl régiójában.

Emmanuel Macron francia elnök
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Franciaország továbbra is megőrzi hidegvérét, nyugalmát, határozottságát, megbízható lesz partnerei számára, megvédi állampolgárait és megvédi érdekeit, biztonságát

 – mondta a köztársasági elnök. Macron közölte: egyeztet az iraki miniszterelnökkel a nap folyamán.

Olaszország evakuálja katonáit Kurdisztánból

Olaszország megkezdi katonái evakuálását az iraki Kurdisztánból az erbíli bázis elleni támadás miatt – közölte Guido Crosetto védelmi miniszter csütörtökön, hozzátéve: el kell kerülni, hogy a konfliktus globális energetikai válsággá változzon át. 

A politikus a Corriere della Sera napilapnak adott interjúban elmondta, hogy megkezdődött az erbíli bázison tartózkodó olasz katonák hazautazása. Az evakuálás szárazföldön, Törökországon keresztül történik, mivel a térségben nem biztosított a légi szállítás.

Jelenleg 141 katona elszállításáról van szó. Az erbíli bázisról korábban 102 katona már visszatért Olaszországba, további több mint hetvenet pedig Jordániába vezényeltek át. Erbílben csekély számú olasz őrség marad– hangoztatta Guido Crosetto.

Az iraki Kurdisztánban található bázist a csütörtökre virradó éjszaka érte támadás. Az olasz katonák a bunkerben tartózkodtak, kizárólag anyagi kár keletkezett.

Crosetto hangsúlyozta, hogy mivel katonákról van szó, szolgálatvégzés közben mindig veszélynek vannak kitéve, amit „mások csak akkor vesznek észre, amikor történik valami”. Kitért a Libanonban, nagyrészt az Unifil ENSZ-misszióban szolgáló ezerháromszáz olasz katonára is, hangoztatva, hogy Olaszország, az ENSZ-szel és Izraellel egyeztetve, folyamatosan ellenőrzés alatt tartja a helyzetet. 

Egyértelmű, hogy más egy békemisszió keretében szolgálni, és más háborús helyzetben

 – jelentette ki Guido Crosetto.

A multilaterális nemzetközi politikának vége, a jelenlegi kor a nagyhatalmaké, Kínáé, az Egyesült Államoké és Oroszországé

 – tette hozzá.

A miniszter az Il Messaggero napilapban kifejtette: fontos, hogy a háború ne változzon globális energetikai válsággá, amelynek érezhető következményei lennének a családok és vállalkozások mindennapjaiban. Fennáll a veszély, hogy valamilyen incidens további országokat von be a konfliktusba.

Ha egy angol vagy francia fregattot találnak el, mit csinálunk, mindannyian belépünk a háborúba?

 – tette fel a kérdést. Sergio Mattarella államfő vezetésével pénteken összeült a legfelsőbb olasz védelmi tanács, amelyen Giorgia Meloni miniszterelnök, a kormány és a hadsereg vezérkarának tagjai vettek részt. A kiadott közlemény tudatta, hogy Olaszország nem vesz részt az Irán elleni háborúban. A tanács aggodalmát fejezte ki a konfliktusnak a közel-keleti és a földközi-térségre gyakorolt destabilizáló hatása, valamint a nemzetközi világrend válsága miatt.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

