Tisztán védelminek nevezte Franciaország szerepét a közel-keleti háborúban Emmanuel Macron elnök pénteken a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Párizsban. Franciaország szerepe továbbra is tisztán védelmi jellegű a közel-keleti háborúban, és „soha nem lehet indokolt, hogy megtámadják” – jelentette ki az államfő azután, hogy csütörtök este egy francia katona meghalt, másik hat pedig megsebesült, amikor támadás ért egy francia bázist az iraki Kurdisztán Erbíl régiójában.
Macron a francia jelenlétet védelmi jellegűnek nevezte a közel-keleti háborúban, mialatt Olaszország kivonja egységeit Erbílből
Közben Olaszország megkezdte katonái kivonását az erbíli bázisról, miközben Róma attól tart, hogy a konfliktus globális energetikai válsággá eszkalálódhat.
Franciaország továbbra is megőrzi hidegvérét, nyugalmát, határozottságát, megbízható lesz partnerei számára, megvédi állampolgárait és megvédi érdekeit, biztonságát
– mondta a köztársasági elnök. Macron közölte: egyeztet az iraki miniszterelnökkel a nap folyamán.
Olaszország evakuálja katonáit Kurdisztánból
Olaszország megkezdi katonái evakuálását az iraki Kurdisztánból az erbíli bázis elleni támadás miatt – közölte Guido Crosetto védelmi miniszter csütörtökön, hozzátéve: el kell kerülni, hogy a konfliktus globális energetikai válsággá változzon át.
A politikus a Corriere della Sera napilapnak adott interjúban elmondta, hogy megkezdődött az erbíli bázison tartózkodó olasz katonák hazautazása. Az evakuálás szárazföldön, Törökországon keresztül történik, mivel a térségben nem biztosított a légi szállítás.
Jelenleg 141 katona elszállításáról van szó. Az erbíli bázisról korábban 102 katona már visszatért Olaszországba, további több mint hetvenet pedig Jordániába vezényeltek át. Erbílben csekély számú olasz őrség marad– hangoztatta Guido Crosetto.
Az iraki Kurdisztánban található bázist a csütörtökre virradó éjszaka érte támadás. Az olasz katonák a bunkerben tartózkodtak, kizárólag anyagi kár keletkezett.
Crosetto hangsúlyozta, hogy mivel katonákról van szó, szolgálatvégzés közben mindig veszélynek vannak kitéve, amit „mások csak akkor vesznek észre, amikor történik valami”. Kitért a Libanonban, nagyrészt az Unifil ENSZ-misszióban szolgáló ezerháromszáz olasz katonára is, hangoztatva, hogy Olaszország, az ENSZ-szel és Izraellel egyeztetve, folyamatosan ellenőrzés alatt tartja a helyzetet.
Egyértelmű, hogy más egy békemisszió keretében szolgálni, és más háborús helyzetben
– jelentette ki Guido Crosetto.
A multilaterális nemzetközi politikának vége, a jelenlegi kor a nagyhatalmaké, Kínáé, az Egyesült Államoké és Oroszországé
– tette hozzá.
A miniszter az Il Messaggero napilapban kifejtette: fontos, hogy a háború ne változzon globális energetikai válsággá, amelynek érezhető következményei lennének a családok és vállalkozások mindennapjaiban. Fennáll a veszély, hogy valamilyen incidens további országokat von be a konfliktusba.
Ha egy angol vagy francia fregattot találnak el, mit csinálunk, mindannyian belépünk a háborúba?
– tette fel a kérdést. Sergio Mattarella államfő vezetésével pénteken összeült a legfelsőbb olasz védelmi tanács, amelyen Giorgia Meloni miniszterelnök, a kormány és a hadsereg vezérkarának tagjai vettek részt. A kiadott közlemény tudatta, hogy Olaszország nem vesz részt az Irán elleni háborúban. A tanács aggodalmát fejezte ki a konfliktusnak a közel-keleti és a földközi-térségre gyakorolt destabilizáló hatása, valamint a nemzetközi világrend válsága miatt.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Oroszország a kremencsuki finomítót támadta
Az elmúlt időszakban több száz drónt és több mint hatvan rakétát vetettek be.
Nincsenek túlélői a lezuhant amerikai gépnek Irakban + videó
Eddig 13 amerikai katona vesztette életét az Irán elleni amerikai műveletek során.
Így néz ki a szólásszabadság Nagy-Britanniában: tömeges letartóztatások online kommentek miatt
Nagy-Britanniában naponta harminc embert visz el a rendőrség.
Fico levelet írt Zelenszkijnek, az ellenzéki pártok támogatását kéri hozzá
Felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot.
