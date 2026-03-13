Macron a francia jelenlétet védelmi jellegűnek nevezte a közel-keleti háborúban, mialatt Olaszország kivonja egységeit Erbílből

Franciaország továbbra is megőrzi hidegvérét, nyugalmát, határozottságát, megbízható lesz partnerei számára, megvédi állampolgárait és megvédi érdekeit, biztonságát

– mondta a köztársasági elnök. Macron közölte: egyeztet az iraki miniszterelnökkel a nap folyamán.

Iranian kamikaze drones hit a French military base near Erbil Airport in northern Iraq, wounding six French soldiers. pic.twitter.com/QjdXcdTjGp — IRAN WATCH (@ab_ad68690) March 13, 2026

Olaszország evakuálja katonáit Kurdisztánból

Olaszország megkezdi katonái evakuálását az iraki Kurdisztánból az erbíli bázis elleni támadás miatt – közölte Guido Crosetto védelmi miniszter csütörtökön, hozzátéve: el kell kerülni, hogy a konfliktus globális energetikai válsággá változzon át.

A politikus a Corriere della Sera napilapnak adott interjúban elmondta, hogy megkezdődött az erbíli bázison tartózkodó olasz katonák hazautazása. Az evakuálás szárazföldön, Törökországon keresztül történik, mivel a térségben nem biztosított a légi szállítás.

Jelenleg 141 katona elszállításáról van szó. Az erbíli bázisról korábban 102 katona már visszatért Olaszországba, további több mint hetvenet pedig Jordániába vezényeltek át. Erbílben csekély számú olasz őrség marad– hangoztatta Guido Crosetto.

Az iraki Kurdisztánban található bázist a csütörtökre virradó éjszaka érte támadás. Az olasz katonák a bunkerben tartózkodtak, kizárólag anyagi kár keletkezett.

Crosetto hangsúlyozta, hogy mivel katonákról van szó, szolgálatvégzés közben mindig veszélynek vannak kitéve, amit „mások csak akkor vesznek észre, amikor történik valami”. Kitért a Libanonban, nagyrészt az Unifil ENSZ-misszióban szolgáló ezerháromszáz olasz katonára is, hangoztatva, hogy Olaszország, az ENSZ-szel és Izraellel egyeztetve, folyamatosan ellenőrzés alatt tartja a helyzetet.