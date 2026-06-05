Nukleáris veszély miatt függesztették fel a harcokat a zaporizzsjai atomerőmű közelében

A NAÜ által közvetített helyi tűzszünet ma lépett hatályba a zaporizzsjai atomerőmű közelében húzódó frontszakaszon, megteremtve a lehetőséget a létfontosságú villamosvezeték javítására, amely elengedhetetlen egy esetleges nukleáris baleset kockázatának megelőzéséhez
– közölte az ügynökség az X közösségi oldalon.
A tájékoztatás szerint a következő napokban mindkét fél szakemberei megkezdik a háborús károk helyreállítását a 750 kilovoltos Dnyiprovszka távvezetéken, miután a terület aknamentesítése befejeződött – számolt be a Reuters.
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