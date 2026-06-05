zaporizzsjai atomerőműorosz–ukrán háborúNAÜ

Nukleáris veszély miatt függesztették fel a harcokat a zaporizzsjai atomerőmű közelében

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A zaporizzsjai atomerőmű biztonsága érdekében most rendkívüli lépésre szánta el magát a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: egy helyi tűzszünetben közvetített Ukrajna és Oroszország között, hogy megkezdődhessen egy kulcsfontosságú nagyfeszültségű vezeték helyreállítása.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 14:58
Zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)
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A NAÜ által közvetített helyi tűzszünet ma lépett hatályba a zaporizzsjai atomerőmű közelében húzódó frontszakaszon, megteremtve a lehetőséget a létfontosságú villamosvezeték javítására, amely elengedhetetlen egy esetleges nukleáris baleset kockázatának megelőzéséhez

– közölte az ügynökség az X közösségi oldalon.

A tájékoztatás szerint a következő napokban mindkét fél szakemberei megkezdik a háborús károk helyreállítását a 750 kilovoltos Dnyiprovszka távvezetéken, miután a terület aknamentesítése befejeződött – számolt be a Reuters.

A vezeték több mint két hónapja üzemen kívül van, ezért Európa legnagyobb atomerőműve jelenleg egyetlen, 330 kilovoltos vezetékre támaszkodik. Ez biztosítja azt az áramellátást, ami a leállított hat reaktor hűtéséhez szükséges.

A NAÜ szerint az atomerőmű az elmúlt hetekben több alkalommal is elveszítette a kapcsolatot ezzel a vezetékkel, ezért kénytelen volt vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodni.

 

Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)

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