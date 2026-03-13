állatvédelemterápiagyermek

Magyarországon egyedülálló az állatasszisztált gyermekprogram

Újabb siker a gyermekjóléti intézkedésekkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 18:38
Fotó: picture alliance
 Magyarország legnagyobb elérésű állatasszisztált gyermekprogramja országos szinten már 25 ezer gyermekhez jutott el − tudatta a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány pénteken.

25 ezer gyermekhez jutott el a nagysikerű program (Forrás: Közös Ügyünk az Állatvédelem/Facebook)

A foglalkozásokon élő állatokkal − egyebek mellett kutyákkal, macskákkal, minilovakkal, agámával, tengerimalaccal, barna siklóval − találkozhatnak a gyermekek. A 2023 őszén indított programban az alapítvány eddig összesen 1200 foglalkozást tartott 550 intézményben. Ilyen volumenű hasonló kezdeményezés korábban nem valósult meg hazánkban. 

Az állatokkal kapcsolatos tudás és a helyes szemlélet korai átadása hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek megértsék az állatok igényeit, tiszteljék az élőlényeket, és tudatos, gondoskodó állattartóvá váljanak felnőttkorukban 

− olvasható a közleményben. 

Megjegyezték: az állatvédelmi edukáció fontos szerepet játszik az állatokkal szembeni felelőtlen bánásmód és a későbbi bántalmazás megelőzésében is. Kiemelték: az alapítvány a jövőben is folytatja a programot, hogy minél több gyermek számára biztosíthasson élményszerű fejlesztőfoglalkozásokat, amelyek erősítik az állatok és az emberek közötti különleges kapcsolatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
