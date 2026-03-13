Magyarországon egyedülálló az állatasszisztált gyermekprogram

Magyarország legnagyobb elérésű állatasszisztált gyermekprogramja országos szinten már 25 ezer gyermekhez jutott el − tudatta a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány pénteken.

25 ezer gyermekhez jutott el a nagysikerű program (Forrás: Közös Ügyünk az Állatvédelem/Facebook)

A foglalkozásokon élő állatokkal − egyebek mellett kutyákkal, macskákkal, minilovakkal, agámával, tengerimalaccal, barna siklóval − találkozhatnak a gyermekek. A 2023 őszén indított programban az alapítvány eddig összesen 1200 foglalkozást tartott 550 intézményben. Ilyen volumenű hasonló kezdeményezés korábban nem valósult meg hazánkban.

Az állatokkal kapcsolatos tudás és a helyes szemlélet korai átadása hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek megértsék az állatok igényeit, tiszteljék az élőlényeket, és tudatos, gondoskodó állattartóvá váljanak felnőttkorukban

− olvasható a közleményben.

Megjegyezték: az állatvédelmi edukáció fontos szerepet játszik az állatokkal szembeni felelőtlen bánásmód és a későbbi bántalmazás megelőzésében is. Kiemelték: az alapítvány a jövőben is folytatja a programot, hogy minél több gyermek számára biztosíthasson élményszerű fejlesztőfoglalkozásokat, amelyek erősítik az állatok és az emberek közötti különleges kapcsolatot.