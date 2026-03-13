Nacsa Lőrinc: A nemzeti egységet, a magyar jövőt kell megvédeni a választásokon + videó

A székelyek mindenkor kiálltak és kiállnak ma is a magyarság közös érdekei mellett – mutatott rá a nemzetpolitikai államtitkár.

Forrás: MTI2026. 03. 13. 17:49
Ahol hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetnek jövője van, a nemzeti egységet, a magyar jövőt azonban meg kell védeni: ez is a soron következő magyarországi választásnak a tétje – hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székelyudvarhelyi épületének átadásán.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára rámutatott: a népzenészek, néptáncosok, hagyományőrzők új otthona azt üzeni, hogy

a székelyek ragaszkodnak hagyományaikhoz, ezáltal ragaszkodnak a közös magyar jövőhöz is, a beruházás pedig nem valósulhatott volna meg az önkormányzat, a hagyományőrző szervezetek és a magyar kormány összefogása nélkül.

Beszédében hangsúlyozta: akinek vannak gyökerei, mert nekünk vannak, az nem sodródik a divattal, az ürességgel, és nem sodródik az értéktelenséggel, aki őriz valamit abból a gazdagságból, amit szüleink, nagyszüleink és dédszüleink nem csak átadtak, hanem meg is éltek, az nyilvánvalóan ellen tud állni azoknak a veszélyeknek, amelyek most a magyar identitásunkra leselkednek. Ez a ház éppen azért jött létre, hogy a székelyek és minden ide ellátogató magyar mélyebben is bekapcsolódhasson nemzetünk legjavához – tette hozzá. Szerinte akinek ez értéktelen, aki megveti a népies díszt, aki megtagadja a magyar ünnepeket, az nem csak a múltra mond nemet, hanem a magyar jövőre is.

Székelyudvarhely, 2026. március 13. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b3), Antal Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Hargita megyei szenátora (b2), Gyombolai Péter csíkszeredai konzul (b), Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke (j3), Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere (j2), Orendi István, az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója (j) az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székelyudvarhelyi épületének átadásán 2026. március 13-án. MTI/Veres Nándor
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b3) az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székelyudvarhelyi épületének átadásán 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A államtitkár kiemelte: a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat óta Magyarország kormánya azt vallja, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ez a felelősség cselekvésben nyilvánult meg, ennek a cselekvésnek az eredménye a magyarság közjogi egyesítése, a szavazati jog biztosítása a külhoni magyarság számára, és a lépésről lépésre szorosabbra fűzött nemzeti összetartozás.

Felelősségteljes az is, ahogyan a székelyek mindenkor kiálltak és kiállnak ma is a magyarság közös érdekei mellett

– állapította meg.

Nacsa Lőrinc arra biztatta az erdélyi magyarokat, hogy éljenek a választójogukkal és járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás tizenhat éves sikertörténetének folytatásához.

Borítókép: Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székelyudvarhelyi épületének átadásán (Fotó: MTI/Veres Nándor)


