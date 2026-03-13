Egy régi erőműből születik meg Közép Ázsia új kortárs művészet központja

Az ipari múltból születő kortárs művészet központja

Taskent első állandó kortárs művészeti központja egy különleges épületben kap helyet. A kulturális intézmény egy 1912-ben épült dízel erőmű átalakításával jön létre. Ez volt a város első ilyen ipari létesítménye.Az új intézmény hosszú távon biztosít majd teret a kortárs művészet számára. Kiállításokat, kutatási programokat és közösségi eseményeket szervez. A kezdeményezés egyúttal a kreatív gazdaság fejlődését is támogatja Üzbegisztánban.

A modern Taskent, Üzbegisztán fővárosa Fotó: Üzbekistan Travel

A terv egy komplex kulturális teret vázol fel. A központban nagy kiállítócsarnok, előadótermek, műhelyek, könyvtár és könyvesbolt kap helyet. Lesz szabadtéri mozi, amely színpaddá alakítható, valamint kávézó és adminisztratív irodák.A tervezők hagyományos üzbég anyagokat és fényt szűrő építészeti elemeket alkalmaznak. Ezek kapcsolatot teremtenek a helyi kézműves hagyományok és a kortárs formavilág között.

Hagyományos üzbég kézműves tárgyak Fotó: Shuhrataxmedov / Wikimedia Commons

„Amikor először elképzeltem a központot, tudtam, hogy mindenki számára nyitott helyet szeretnék. Olyan teret, amely inspirációt, párbeszédet és lehetőségeket kínál, és a közösség találkozópontjává válik” – mondta a projektet vezető Gayane Umerova. „A kulturális infrastruktúrába és programokba történő tartós befektetéssel most először kezdünk kreatív gazdaságot építeni Üzbegisztánban. Büszke vagyok arra, hogy a központ programjai új lehetőségeket teremtenek a jövő generációi számára.”

Építészet és kortárs művészet találkozása

A tervezők egységes koncepcióban kezelik az építészetet, a belső tereket és a környezetet. A projekt tiszteletben tartja az ipari múltat, ugyanakkor a tereket kiállításokra, előadásokra és közösségi programokra alakítja át. A központ egyik alapgondolata a párbeszéd. A tér lehetőséget ad arra, hogy művészek, helyi közösségek és nemzetközi közönség találkozzon egymással.

Az intézmény szabadon látogatható lesz, a belépés ingyenes.

A központ egyszerre kíván regionális kulturális központ és városi találkozóhely lenni.Taskent történelmileg fontos csomópont volt a kereskedelmi útvonalakon, amelyek Európát és Ázsiát kötötték össze. Az új intézmény ezt a nyitott, találkozásokon alapuló hagyományt folytatja.