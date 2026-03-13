Egy régi erőműből születik meg Közép Ázsia új kortárs művészet központja

Taskent egykori ipari erőműve új szerepet kap. Az 1912-ben épült dízel erőműből kortárs művészet központja jön létre, amely kiállításokkal, kutatással és közösségi programokkal formálja Üzbegisztán kulturális jövőjét.

Forrás: Múlt-kor2026. 03. 13. 19:10
Üzbegisztánban egyszerre van jelen a tradíció és a modernitás Fotó: veton.picq.fr Forrás: Wikimedia Commons
Az ipari múltból születő kortárs művészet központja

Taskent első állandó kortárs művészeti központja egy különleges épületben kap helyet. A kulturális intézmény egy 1912-ben épült dízel erőmű átalakításával jön létre. Ez volt a város első ilyen ipari létesítménye.Az új intézmény hosszú távon biztosít majd teret a kortárs művészet számára. Kiállításokat, kutatási programokat és közösségi eseményeket szervez. A kezdeményezés egyúttal a kreatív gazdaság fejlődését is támogatja Üzbegisztánban.

A modern Taskent, Üzbegisztán fővárosa  Fotó: Üzbekistan Travel

A terv egy komplex kulturális teret vázol fel. A központban nagy kiállítócsarnok, előadótermek, műhelyek, könyvtár és könyvesbolt kap helyet. Lesz szabadtéri mozi, amely színpaddá alakítható, valamint kávézó és adminisztratív irodák.A tervezők hagyományos üzbég anyagokat és fényt szűrő építészeti elemeket alkalmaznak. Ezek kapcsolatot teremtenek a helyi kézműves hagyományok és a kortárs formavilág között.

Hagyományos üzbég kézműves tárgyak  Fotó: Shuhrataxmedov / Wikimedia Commons

„Amikor először elképzeltem a központot, tudtam, hogy mindenki számára nyitott helyet szeretnék. Olyan teret, amely inspirációt, párbeszédet és lehetőségeket kínál, és a közösség találkozópontjává válik” – mondta a projektet vezető Gayane Umerova. „A kulturális infrastruktúrába és programokba történő tartós befektetéssel most először kezdünk kreatív gazdaságot építeni Üzbegisztánban. Büszke vagyok arra, hogy a központ programjai új lehetőségeket teremtenek a jövő generációi számára.”

Építészet és kortárs művészet találkozása

A tervezők egységes koncepcióban kezelik az építészetet, a belső tereket és a környezetet. A projekt tiszteletben tartja az ipari múltat, ugyanakkor a tereket kiállításokra, előadásokra és közösségi programokra alakítja át. A központ egyik alapgondolata a párbeszéd. A tér lehetőséget ad arra, hogy művészek, helyi közösségek és nemzetközi közönség találkozzon egymással.

Az intézmény szabadon látogatható lesz, a belépés ingyenes. 

A központ egyszerre kíván regionális kulturális központ és városi találkozóhely lenni.Taskent történelmileg fontos csomópont volt a kereskedelmi útvonalakon, amelyek Európát és Ázsiát kötötték össze. Az új intézmény ezt a nyitott, találkozásokon alapuló hagyományt folytatja.

A kortárs művészet kutatás és oktatás tere

A központ nemcsak kiállításoknak ad otthont. Kutatási és szakmai programokat is indít.A felkészülés már 2024-ben megkezdődött. Művészrezidenciák, fiataloknak szóló workshopok és digitális programok indultak el. Ezek között szerepel a CCA Radio kezdeményezés is.A központ gyakornoki programokat, ösztöndíjakat és képzéseket kínál majd fiatal kurátoroknak és kulturális menedzsereknek.

Az egykori dízelállomásból lett kiállítótér  Fotó: Üzbegisztáni Művészeti és Kulturális Fejlesztési Alapítvány

A londoni Architectural Association együttműködésével hároméves Visiting School program indul 2026 és 2028 között. A program az üzbég hagyományos építészetet vizsgálja terepmunkával, kutatással és nyilvános bemutatókkal.

A kortárs művészet első nagy kiállításai

A 2026-os év lesz a központ első teljes kiállítási szezonja. A nyitókiállítás címe Hikmah, vagyis bölcsesség. A tárlatot Sara Raza kurátor rendezi, és a központ hivatalos megnyitójával egy időben, márciusban nyílik meg.

A kiállításon olyan helyspecifikus művek szerepelnek, amelyek az épület sajátos tereire reagálnak. 

A művek a tudás és a felismerés témáit vizsgálják.

Üzbegisztánban a múlt és a modernitás jól megfér egymás mellett  Fotó: Wikimedia Commons

A részt vevő művészek között szerepel Kimsooja, Ali Cherri, Nadia Kaabi-Linke, Muhannad Shono, Nari Ward, Shokhrukh Rakhimov és Tarik Kiswanson. A kiállítás egyik központi műve Nadia Kaabi-Linke Flying Carpets című alkotása. A mű a New York-i Solomon R. Guggenheim Museum gyűjteményéből érkezik kölcsönbe. Most először mutatják be Közép-Ázsiában.Május és november között a központ egy nagyszabású kiállítást rendez Vyacheslav Akhunov munkáiból. A tárlat a 61. Velencei Biennále kísérőprogramja.

Taskenti városkép   Fotó: Travel Magazine

Az életmű öt évtizedet ölel fel. A kiállítás festményeket, rajzokat, videókat és installációkat mutat be. Olyan művek is szerepelnek majd, amelyeket az 1970-es években terveztek, de eddig nem valósultak meg. A tárlat a kortárs üzbég művészetet nemzetközi összefüggésben helyezi el.Ősszel újabb nagyszabású projekt következik. Szeptemberben nyílik meg a Centre for Cosmic Energy című kiállítás. A vendégkurátor Zelfira Tregulova.

A kiállítás Ilya és Emilia Kabakov munkásságát vizsgálja. A korábbi ipari épület különleges hátteret ad az alkotásoknak, és új értelmezési keretet kínál számukra.

Fesztiválok és városi programok

A központ megnyitása egy nagy kulturális eseménnyel kezdődik. A Navruz Gala és Fesztivál 2026. március 21. és 23. között zajlik.A több műfajt felölelő program zenét, performanszokat, költészetet, filmvetítéseket és gasztronómiai eseményeket kínál.

A nyári időszakban a program kilép a városi térbe. A Tashkent Summer Days június 21. és augusztus 9. között zajlik.

A hét héten át tartó közösségi művészeti program több városrészben és mahallában jelenik meg. A kezdeményezés felidézi a történeti szabadtéri fesztiválok és a régi mozikultúra hangulatát, miközben kortárs művészeti beavatkozásokat hoz a közterekbe. Az évet decemberben a Tashkent Film Encounters zárja. A program a Taskenti Nemzetközi Filmfesztivál örökségét idézi fel, amelyet 1968 és 1988 között rendeztek meg.

Az új kezdeményezés ezt a hagyományt kortárs filmes platformként értelmezi újra. A cél a globális mozi és a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 



 

