Szoboszlai sorsa a Liverpool jóindulatán múlik, kétséges, hogy hazaengedik-e

Pénteken indult az Év sportolója gála második körös szavazása, amikor a magyar sportújságírók már csak a kategóriánkénti három-három döntős jelölt közül választhatnak. A férfi sportolók között Szoboszlai Dominik, Kós Hubert és Kopasz Bálint maradtak versenyben, de mindhárman szinte biztosan nem lesznek ott a január 12-i, hétfői díjátadón az Operaházban. Szoboszlai sorsa a szavazatra jogosult újságírók mellett leginkább a Liverpool kezében van.

Szoboszlai Dominik legutóbb 2023-ban volt az Év sportolója, akkor személyesen mondott beszédet, ez most a Liverpooltól is függhet (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az elmúlt években megszokottá vált, hogy bizonyos esetekben csak akkor jelennek meg a gálán a sportolók, ha őket hirdetik ki győztesnek. Legutóbb például az úszó Kós Hubert a párizsi olimpiai bajnoki címével hódította el az Év sportolója címet, ami miatt hazarepült az Egyesült Államokból, de ha most nem ő nyer, aligha teszi meg ezt a hatalmas utat. És ugyanígy lehet ezzel Szoboszlai is.

Szoboszlai nagy esélyes, de hazaengedi-e a Liverpool?

Most a férfiak között Szoboszlai Dominik tűnik a legnagyobb esélyesnek. Persze nem alábecsülve Kós Hubert érdemeit, az újabb világbajnoki címét Szingapúrban, a rövidpályás világcsúcsait, valamint Kopasz Bálint kajakos vb-aranyát sem, de olimpiai év hiányában nehéz lehet versenyre kelni Szoboszlai hangos liverpooli sikereivel.

Történetesen azzal, hogy a Premier League első magyar bajnoka lett 2025-ben, ráadásul az ősszel már ténylegesen a világ legjobb futballistái közé nőtte ki magát a Liverpool első számú vezéreként.

Csakhogy hiába nyeri meg esetleg a szavazást Szoboszlai, nem biztos, hogy hazaengedi őt a Liverpool a gálára. Január 12-én ugyanis az angol klub hazai pályán a Barnsley ellen játszik az FA-kupában.

Az Aranylabdánál a PSG engedékeny volt

Szoboszlai ebben az idényben a másik angliai kupasorozatban, a Ligakupában pihenőt kapott korábban, de egyelőre nem tudni, hogy Arne Slot az FA-kupában is nélkülözné-e őt. Mint arra a Bors felhívja a figyelmet, tavaly Ousmané Dembélé úgy vette át az Aranylabdát, hogy közben a csapata, a Paris Saint-Germain bajnokit játszott. Kérdés, hogy a Liverpool is lesz-e ennyire engedékeny.