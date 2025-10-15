Trump kemény üzenetet küldött a dollár ellenségeinek

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke új vámok bevezetését helyezte kilátásba a BRICS-országokkal szemben, az amerikai dollár védelme érdekében. Ismételten azzal vádolta a BRICS-blokkot és tagjait, hogy gyengítik a dollár pozícióját. Keddi, Javier Milei argentin elnökkel tartott találkozója után Trump közölte, hogy az Egyesült Államok olyan országokra is vámokat vet ki, amelyek a BRICS-szel kívánnak együttműködni – írja a Financial Express.

Donald Trump csírájában akarja elfojtani a BRICS jelentette veszélyt

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump megvédi a dollár globális szerepét

Határozottan a dollár mellett állok és azoknak, akik dollár alapon akarnak üzletelni, előnyük lesz azokkal szemben, akik nem. Aki csatlakozni szeretne a BRICS-hez, az megteheti, de az országukra vámot fogunk kivetni

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy a BRICS „a dollár ellen irányuló támadás”, és hozzátette, hogy a vámfenyegetés miatt már több ország vezetője mérlegelte, szeretnének-e a blokk tagjai maradni. Korábban arról is írtunk, hogy a BRICS-csúcstalálkozó zárultával a brazil elnök keményen odaszólt Trumpnak.