Trump kemény üzenetet küldött a dollár ellenségeinek

Donald Trump amerikai elnök újra azzal vádolta a BRICS-tagállamokat, hogy gyengítik a dollár pozícióját. Javier Milei argentin elnökkel tartott megbeszélése után Trump bejelentette, hogy az USA vámokat vezet be azokkal az országokkal szemben, amelyek kapcsolatban állnak a BRICS-szel. Szerinte ez a fenyegetés már több országot visszatartott a csatlakozástól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 21:46
Donald Trump amerikai elnök erős kijelentést tett a dollár pozíciójának megőrzése kapcsán
Donald Trump amerikai elnök erős kijelentést tett a dollár pozíciójának megőrzése kapcsán Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke új vámok bevezetését helyezte kilátásba a BRICS-országokkal szemben, az amerikai dollár védelme érdekében. Ismételten azzal vádolta a BRICS-blokkot és tagjait, hogy gyengítik a dollár pozícióját. Keddi, Javier Milei argentin elnökkel tartott találkozója után Trump közölte, hogy az Egyesült Államok olyan országokra is vámokat vet ki, amelyek a BRICS-szel kívánnak együttműködni – írja a Financial Express.

Donald Trump csírájában akarja elfolytani a BRICS jelentette veszélyt
Donald Trump csírájában akarja elfojtani a BRICS jelentette veszélyt
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump megvédi a dollár globális szerepét

Határozottan a dollár mellett állok és azoknak, akik dollár alapon akarnak üzletelni, előnyük lesz azokkal szemben, akik nem. Aki csatlakozni szeretne a BRICS-hez, az megteheti, de az országukra vámot fogunk kivetni

– fogalmazott az amerikai elnök. 

Trump újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy a BRICS „a dollár ellen irányuló támadás”, és hozzátette, hogy a vámfenyegetés miatt már több ország vezetője mérlegelte, szeretnének-e a blokk tagjai maradni. Korábban arról is írtunk, hogy a BRICS-csúcstalálkozó zárultával a brazil elnök keményen odaszólt Trumpnak.

A BRICS a dollár elleni támadásként indult, és én azt mondtam nekik: ha ezt a játékot folytatjátok, vámot szabok ki minden Amerikába érkező termékre. Erre azt válaszolták, hogy akkor kilépnek a BRICS-ből… és már nem is említik

 – fogalmazott. Trump hangsúlyozta, hogy kormánya elkötelezett a dollár globális szerepének védelme mellett, és jelezte, hogy minden olyan szövetséggel szemben fellépnek, amely veszélyt jelenthet. Az elnök a BRICS-et „Amerika-ellenesnek” minősítette, és figyelmeztette a szövetségeseket a lehetséges további vámokra.

Trump Kínát is bírálta, amiért az nemrég Argentínából vásárolt szóját az Egyesült Államok helyett, ezt pedig úgy értékelte, mint kísérletet Washington és Buenos Aires kapcsolatának meggyengítésére.

A BRICS eredetileg Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát foglalta magában, de 2024-ben a blokkhoz csatlakozott Egyiptom, Etiópia, Irán és az Egyesült Arab Emírségek, majd 2025-ben Indonézia is.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök erős kijelentést tett a dollár pozíciójának megőrzése kapcsán (Fotó: AFP) 

