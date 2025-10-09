Valóban jól járt Magyarország Trumppal? – Górcső alatt a jobboldali mítoszok + videó

A Mozgásban című podcast mai adásában G. Fodor Gábor ezúttal az Egyesült Államokat érintő jobboldali mítoszokat vette górcső alá Fekete Rajmund Amerika-szakértővel, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatójával. A műsorban többek között szó volt arról, hogyan alakítja át a Trump-adminisztráció alapjaiban az amerikai politikai rendszert, az Egyesült Államok világhatalmi szerepéről és arról is, valóban jól járt-e a magyar jobboldal Trump megválasztásával.

Forradalom zajlik ma Amerikában: olyan mély strukturális változásokat indított be az új elnök, ami a 2010-es magyar fordulathoz hasonlítható – erről beszélt ma G. Fodor Gábor Mozgásban című podcastműsorában Fekete Rajmund.

Fekete Rajmund felidézte: Ivan Krastev politológus írt arról, hogy amit most látunk az Amerikai Egyesült Államokban, az a nyugati világ 1989-e, vagyis rendszerváltása. – A kérdés az, hogy ők vannak-e annyira szívósak, mint mi voltunk a kommunizmusnak a végóráiban, hogy túlélik-e ezt az egészet – tette hozzá.

Gyökeres változások

Azt, hogy milyen mély változások mennek végbe Amerikában, Fekete Rajmund egy régi közmondással szemléltette: a mindenkori elnök az Egyesült Államokban úgy tud egységet teremteni, ha a külpolitikát jól csinálja. Példaként John F. Kennedy demokrata elnököt említette meg, aki saját elmondása szerint azért nem foglalkozott belpolitikával, mert nem akart „belesüllyedni a mocsárba”. Trump viszont tudja: ahhoz, hogy felszámolhassa a „mélyállamot”, vagyis gyökeres változásokat tudjon elérni, kiemelten kell foglalkoznia a belpolitikával. Az USAID-ot is ezzel összefüggésben szüntették meg, mert bebizonyosodott: azok a struktúrák, amelyeket évtizedekkel korábban létrehoztak, sok esetben nem az amerikai érdekek szerint működtek.

G. Fodor Gábor ezután megkérdezte vendégét, mit gondol Trumpnak a sokszor egymásnak ellentmondó nyilatkozatairól. Fekete Rajmund rámutatott: Trumpnak valóban nagyon impulzív a személyisége, de a látszólag önellentmondó nyilatkozatai mögött van egy rendszer, és valójában tudatosan csinálja azt, amit csinál. Emlékeztetett arra is, miután 2016-ban először megválasztották, még nem volt háttércsapata, amellyel együtt tudott volna dolgozni. Azonban 2020-tól – amikor elveszítette a választást és beiktatták a Biden-adminisztrációt –, tudatosan kampányolt a nulladik perctől kezdve, és folyamatosan álltak be mögé az emberek.