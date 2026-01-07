máltai szeretetszolgálatfülöp attilamagyar vöröskereszthavazáshajléktalan-ellátáshóhelyzet

Senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, felkészültek a segítők

Országosan elegendő férőhely áll rendelkezésre a hajléktalanellátásban – közölte Fülöp Attila államtitkár. Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg 83,7 százalékos, így senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 22:38
Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan 83,7 százalék, van elég férőhely, senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát – közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerdán a közösségi oldalán.

Fülöp Attila több posztban is beszámolt kedd éjszakai tapasztalatairól, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyezte biztonságba az utcán tartózkodó bajba jutott, hajléktalan embereket Budapesten.

A videókban szó esett arról, hogy

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat telephelyén komplex ellátást nyújtanak, éjjel és nappal is lehet oda menni és van krízisautó szolgálat is, amely 16 órától éjjel 2 óráig van az utcán, ünnepnapokon és hétvégén pedig reggel 8 órától éjjel 2 óráig teljesít szolgálatot.

A krízisautóban vannak takarók, van egészségügyi táskájuk gumikesztyűvel, fertőtlenítőszerrel, testhőmérővel és más dolgokkal, van meleg teájuk és poharuk is. Emellett cipőket és meleg ruhát is visznek magukkal.

Fülöp Attila úgy fogalmazott: kemény munka az utcai szociális munka, főleg hóban, fagyban, de mindenki tud ebben segíteni.

Ha bárki bajba jutott embert lát bárhol, jelezze a hajléktalanellátás diszpécserszolgálatának

– kérte a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Kommentben közzétette a diszpécserszolgálatot területileg ellátó szervezetek neveit és telefonszámait is.

A regionális diszpécserszolgálatok közül Budapesten és Pest vármegyében a Menhely Alapítvány a +36 1 338 4186 telefonszámon, Budapesten a budai oldalon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a +36 1 338 4186 számon, Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala vármegyében a Magyar Vöröskereszt a +36 92 323 000 számon, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém vármegyében az Utcai Szociális Segítők Egyesülete a +36 34 511 028 számon, Tolna, Somogy és Baranya vármegyékben a Támasz Alapítvány a +36 72 233 169 számon, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a +36 46 530 268 számon, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Periféria Egyesület a +36 42 504 618 számon, Csongrád-Csanád, Békés, valamint Bács-Kiskun vármegyében pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a +36 70 505 80 80 telefonszámon érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Belügyminisztérium)

               
       
       
       

