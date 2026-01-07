Halálos lövöldözés egy bevándorlási razzia során Minneapolisban

Az eset a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint akkor történt, amikor egy „erőszakos lázadóként” jellemzett nő megpróbált járművével elgázolni egy bevándorlási tisztviselőt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint az ügynök „védekezésből lőtt, hogy megvédje saját életét”.

Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere megszólalt a lövöldözés után Fotó: AFP