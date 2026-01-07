Egyesült Államokrazziabevándorláslövöldözés

Halálos lövöldözés egy bevándorlási razzia során Minneapolisban

Agyonlőtt egy nőt egy amerikai bevándorlási tisztviselő Minneapolisban egy nagyszabású bevándorlási művelet során. A szövetségi hatóságok szerint az intézkedés önvédelemből történt, miután az érintett megpróbált elgázolni egy ügynököt, a város demokrata vezetése azonban vitatja ezt a verziót, és azonnali politikai következményeket sürget.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 23:24
A lövöldözés helyszínén Fotó: AFP
Az eset a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint akkor történt, amikor egy „erőszakos lázadóként” jellemzett nő megpróbált járművével elgázolni egy bevándorlási tisztviselőt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint az ügynök „védekezésből lőtt, hogy megvédje saját életét”.

Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere megszólalt a lövöldözés után
Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere megszólalt a lövöldözés után Fotó: AFP

A történteket azonban vitatja Jacob Frey, Minneapolis polgármestere, aki nyilvánosan megkérdőjelezte a szövetségi hatóságok beszámolóját, és felszólította az Immigration and Customs Enforcement (ICE) ügynökeit, hogy hagyják el a várost. Frey egyúttal békés demonstrációra kérte a lövöldözés helyszínén összegyűlt tüntetőket.

A BBC beszámolója szerint az incidens egy nagyszabású bevándorlási művelet részeként történt, amelynek során több mint kétezer szövetségi ügynököt vezényeltek ki Minneapolisba és a közeli St. Paul térségébe. 

A részletek továbbra is vitatottak, Trump elnök a közösségi médiában azt állította, hogy az ügynökök önvédelemből cselekedtek – írja a The New York Times.

Korábban Salvador egyik legszigorúbban őrzött börtönéből tett közzé figyelmeztető videóüzenetet Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter. Az elnöki adminisztráció világossá tette: az illegálisan érkezőknek távozniuk kell, különben letartóztatás vár rájuk. A miniszter a Latin-Amerikában tett körútján a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépésről is tárgyalt.

Borítókép: A lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

