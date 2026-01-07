Halálos lövöldözés egy bevándorlási razzia során Minneapolisban

Az eset a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint akkor történt, amikor egy „erőszakos lázadóként” jellemzett nő megpróbált járművével elgázolni egy bevándorlási tisztviselőt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint az ügynök „védekezésből lőtt, hogy megvédje saját életét”.
A történteket azonban vitatja Jacob Frey, Minneapolis polgármestere, aki nyilvánosan megkérdőjelezte a szövetségi hatóságok beszámolóját, és felszólította az Immigration and Customs Enforcement (ICE) ügynökeit, hogy hagyják el a várost. Frey egyúttal békés demonstrációra kérte a lövöldözés helyszínén összegyűlt tüntetőket.
