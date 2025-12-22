Rendkívüli

terrortámadásrendőrségbondi beachiszlám állam

Ausztráliai terrortámadás: a merénylők hónapokon át készülhettek a mészárlásra

Az ausztrál rendőrség szerint az apa és fia már jó előre kitervelte a sydney-i Bondi Beachen elkövetett merényletet. A terrortámadás során a fesztivál résztvevőire robbanószerkezeteket dobtak, majd lövöldözni kezdtek. A hatóságok bizonyítékokat találtak a radikalizálódásra és a fegyveres felkészülésre. A kormány szigorúbb fegyvertartási és gyűlöletbeszéd-ellenes szabályozást készít elő.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 11:04
Gyászolók
Gyászolók Forrás: AFP
Ausztráliában készült fel a merényletre a sydney-i Bondi Beachen elkövetett terrortámadás két elkövetője; az apa és a fia hónapokon át, aprólékosan tervezte a vérengzést és néhány nappal a támadás előtt terepszemlét is tartott Bondi Beachen – közölték az ausztrál hatóságok. 

A terrortámadás 15 halálos áldozatot követelt.
A terrortámadás tizenöt halálos áldozatot követelt. Fotó: AFP

A bíróság által nyilvánosságra hozott tájékoztatás szerint mielőtt lövöldözni kezdtek volna, a merénylők házi készítésű, teniszlabdából fabrikált robbanószerkezetet és csőbombát is hajítottak a tengerparton a hanuka alkalmából rendezett fesztivál résztvevőire, a szerkezetek azonban nem robbantak fel.

A nyomozati anyagok közül olyan fotókat is bemutattak, amelyeken látható, amint a két férfi Új-Dél-Wales állam egy elhagyatott területén lőfegyverekkel gyakorlatozik. A rendőrség emellett olyan, októberben készített felvételt is talált az egyik elkövető telefonján, amelyen az apa és a fia az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaja alatt ül és angol nyelven magyarázza motivációit, illetve bírálja a „cionisták” tevékenységét.

Új-Dél-Wales állam parlamentje várhatóan a nap folyamán szavaz arról a jogszabályról, amely négyre korlátozná az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig 10-ben állapítaná meg a felső hatáért.

Bár Ausztráliában egy 1996-os lövöldözés után már egy szigorúbb fegyvertartási törvénye lépett életbe, a hatóságok a sydney-i terrortámadás után hangsúlyozták, hogy a rendelkezésben még mindig akadnak kiskapuk. Kormányzati becslések szerint jelenleg mintegy 1,1 millió lőfegyver van magánkézben az ország legnépesebb államának számító Új-Dél-Walesben, a nyomozás szerint pedig az egyik merénylő, Sajid Akram hat fegyvert tartott magánál.

Chris Minns, az állam miniszterelnöke egyúttal azt is bejelentette, jövőre a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogszabályokat is kiterjesztenék, különös tekintettel a „globális intifádára” vonatkozó buzdításokra.

Anthony Albanese, az ország miniszterelnöke támogatja a tervezett szigorításokat, Sajid Akramra célozva pedig kiemelte: semmi oka nem lehet egy embernek Sydney külvárosában arra, hogy hat lőfegyvert birtokoljon. Albanese egyúttal elmondta, megérti, hogy a zsidó közösség neheztel rá a terrortámadás nyomán és nemzeti egységre szólított fel.

Miniszterelnökként átérzem a felelősség súlyát egy olyan atrocitás miatt, amely az én hivatali időm alatt történt, és bocsánatot kérek azért, amin a zsidó közösségnek és a nemzet egészének keresztül kellett mennie

– jelentette ki, hozzátéve: nem fogják hagyni, hogy az Iszlám Államnak hűséget fogadó terroristák győzedelmeskedjenek. 
A december 14-i vérengzésben 15 ember vesztette életét, többtucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt. Jelenleg még 13 embert ápolnak kórházban, négy sebesült állapota továbbra is súlyos, bár stabil.

Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, fia, a 24 éves Naveed Akram a támadás során megsebesült, és csak néhány nappal később tért magához a kórházban.

Ellene 59 bűncselekmény – köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése – miatt emeltek vádat, hétfőn pedig – a kórházból létesített videókapcsolaton keresztül – a bíróság is kihallgatta. A férfit hétfőn a kórházból átszállították börtönbe. A hatóságok hétfőn megkezdték a merénylet helyszínén a gyász és az emlékezés jeleként kihelyezett virágok, gyertyák, levelek és más tárgyak begyűjtését, azokat a Sydney-i Zsidó Múzeumban és az Ausztrál Zsidó Történeti Társaságnál állítják ki.

Borítókép: Gyászolók (Fotó: AFP)

