Orbán Viktor választási vereségéről ábrándoznak a belga lapok

Magyarország hamarosan választ. Orbán Viktor a hatodik miniszterelnöki ciklus megszerzésére készül. A belga sajtó az ellenzék sikerében bízik, mert szerintük ez megnyitná az utat Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt. A miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a választáson a háború és a béke között kell majd döntenie az embereknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 19:40
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Idén áprilisban országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. A választások tétje hatalmas, amit még a belga sajtó is elismer és titkon abban reménykedik, hogy a Tisza Párt megnyerheti a választásokat. Ha így lenne – és Orbán Viktor nem szerezné meg hatodik miniszterelnöki mandátumát –, akkor már semmi nem akadályozná Ukrajna EU-csatlakozását és a brüsszeli háborús tervek végrehajtását – írja az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul
Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. Fotó: MTI

Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. 1998 és 2002 között töltötte be először a tisztséget, majd 2010 óta négy egymást követő ciklust nyert meg, ezzel ő az Európai Unió legrégebben hivatalban lévő miniszterelnöke. A belga lap Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund elemzőjére hivatkozva azt írja, hogy Magyar Péter tavalyi megjelenése az ellenzék élén „új dinamikát” hozott a magyar politikába, így Orbán Viktor most először egyetlen ellenféllel néz szembe az országgyűlési választásokon. A hírportál figyelmeztet, hogy a magyar miniszterelnök választási veresége európai szinten is komoly következményekkel járhat, mivel számos nagy horderejű döntéshez – így az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekben is – a 27 tagállam egyhangú döntésére van szükség.

Orbán Viktor: Most kell észnél lenni!

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: a háború olyan, mint a migráció. „Aki egyszer rosszul dönt, a döntését soha többet nem tudja megváltoztatni, a hibáját nem tudja kijavítani. Nem szabad hibázni” – fogalmazott. A kormányfő hangsúlyozta:

A békepárti magyar kormány Brüsszel útjában van. Ezért akarnak egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormányt ültetni a nyakunkra. Ehhez a pártjuk és a bábfigurájuk megvan. Pénzzel és mentelmi joggal irányítják.

A miniszterelnök kiemelte, a Tisza a brüsszeli utat választotta:

Háború, Ukrajna uniós tagsága, a magyarok pénzének átadása, migráció, genderpropaganda.

Ki lesz a Fidesz 2026-os jelöltje?

Zseniális választ adott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ki lehet a 2026-os választásokon a miniszterelnök-jelölt a Fidesznél. 

A Fidesz testületében az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam

 – közölte Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bár keresik ezt a személyt, de egyelőre nem találták meg.


Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

