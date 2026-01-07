Orbán Viktor választási vereségéről ábrándoznak a belga lapok

Idén áprilisban országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. A választások tétje hatalmas, amit még a belga sajtó is elismer és titkon abban reménykedik, hogy a Tisza Párt megnyerheti a választásokat. Ha így lenne – és Orbán Viktor nem szerezné meg hatodik miniszterelnöki mandátumát –, akkor már semmi nem akadályozná Ukrajna EU-csatlakozását és a brüsszeli háborús tervek végrehajtását – írja az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. Fotó: MTI

Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban hatodik miniszterelnöki mandátumáért indul. 1998 és 2002 között töltötte be először a tisztséget, majd 2010 óta négy egymást követő ciklust nyert meg, ezzel ő az Európai Unió legrégebben hivatalban lévő miniszterelnöke. A belga lap Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund elemzőjére hivatkozva azt írja, hogy Magyar Péter tavalyi megjelenése az ellenzék élén „új dinamikát” hozott a magyar politikába, így Orbán Viktor most először egyetlen ellenféllel néz szembe az országgyűlési választásokon. A hírportál figyelmeztet, hogy a magyar miniszterelnök választási veresége európai szinten is komoly következményekkel járhat, mivel számos nagy horderejű döntéshez – így az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekben is – a 27 tagállam egyhangú döntésére van szükség.