Alkotmányos puccsról beszéltek az egyik Tisza-sziget előadásán

Újra Tisza Sziget-rendezvényen szerepelt Fleck Zoltán, a Márki-Zay Péter-féle korábbi ellenzéki kampány közjogi tanácsadója, aki ezúttal Magyar Péter támogatóit oktatta politikai „rendszertisztításról” és a készpénzhasználat betiltásáról. Az egyetemi tanár a politikai osztály megtisztítását, az alaptörvény eltörlését és a jogfolytonosság megszakítását is szükségesnek nevezte.

Forrás: Tűzfalcsoport2026. 01. 07. 12:13
Ismét feltűnt az egyik Tisza-sziget rendezvényén Fleck Zoltán, aki a politikai osztály megtisztításáról beszélt, és a százezer forint fölötti készpénzhasználat betiltásáról okította Magyar Péter híveit – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog emlékezett, Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár helyezkedése az ellenzéki oldalon jól nyomon követhető: korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója is volt.

Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár. Forrás: YouTube

Újabban Magyar Péterék körül tűnt fel. Például  korábban egy Tisza-sziget rendezvényére hívták meg előadni, ahol hangoztatta: ha az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a győztes pártnak akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében. Néhány hónapja például járt egy ismert, XIII. kerületi Tisza-szigetnél is, amely a Főnix nevet viseli. 

Emlékezetes, a napokban többször alkotmányos puccsal riogatott Magyar Péter,

és a tiszás rendezvényen Fleck Zoltán is elmondta a véleményét. Az egyetemi tanár szerint jogos Magyar Péter félelme ebben a kérdésben, a tiszás előadáson pedig azt ecsetelte, milyen tisztogatást javasol a Tisza Párt a hatalomra kerülése esetén. 

 

Kukába dobná az alaptörvényt

Először is eltörölné az alaptörvényt. – Azt hiszem, hogy szükséges tisztázni néhány alapdolgot. Az egyik ilyen az én minden választás előtti veszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal – fogalmazott. 

Arról is beszélt, a teljes államszervezeti rendszert meg kellene szállni a választások után, mert állítása szerint megtanulta: a politikai alternatíva nem fog tudni mindent feltárni a választások előtt.

– A választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne idegrángatni

– emelte ki.

Elmondása szerint a politikai osztály megtisztítása kapcsán az a nagy dilemmája, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. – Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mintha le akarnánk cserélni a politikai osztályt – ecsetelte.

 

Polgárháborús helyzet alakulna ki

Fleck szerint továbbá meg kell tiltani a százezer forintot meghaladó üzleti tranzakciók esetében a készpénz használatát, aminek kapcsán a Tűzfalcsoport rámutatott: 

ez nem csupán súlyos, diszkriminatív  jogkorlátozás az állampolgárok irányába, de alkotmányellenes is.

A blog emlékeztetett, hogy Fleck Zoltán mellett több baloldali politikus is támogatja, hogy egy esetleges feles többséggel kétharmados törvényeket töröljenek el. Közéjük tartozik Dobrev Klára, Márki-Zay Péter korábbi miniszterelnök-jelölt, a DK-s Arató Gergely országgyűlési képviselő és a párbeszédes Szabó Tímea is.

Érdemes felidézni Varga Zs. András, a Kúria elnökének a véleményét a kérdésről: egyenesen alkotmányos puccsnak nevezte, amely évtizedek óta nem látott belpolitikai válságot, végső esetben pedig polgárháborús állapotokat idézhet elő. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

 

 

