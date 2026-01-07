Alkotmányos puccsról beszéltek az egyik Tisza-sziget előadásán

Ismét feltűnt az egyik Tisza-sziget rendezvényén Fleck Zoltán, aki a politikai osztály megtisztításáról beszélt, és a százezer forint fölötti készpénzhasználat betiltásáról okította Magyar Péter híveit – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog emlékezett, Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár helyezkedése az ellenzéki oldalon jól nyomon követhető: korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója is volt.

Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár. Forrás: YouTube

Újabban Magyar Péterék körül tűnt fel. Például korábban egy Tisza-sziget rendezvényére hívták meg előadni, ahol hangoztatta: ha az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a győztes pártnak akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében. Néhány hónapja például járt egy ismert, XIII. kerületi Tisza-szigetnél is, amely a Főnix nevet viseli.

Emlékezetes, a napokban többször alkotmányos puccsal riogatott Magyar Péter,

és a tiszás rendezvényen Fleck Zoltán is elmondta a véleményét. Az egyetemi tanár szerint jogos Magyar Péter félelme ebben a kérdésben, a tiszás előadáson pedig azt ecsetelte, milyen tisztogatást javasol a Tisza Párt a hatalomra kerülése esetén.

Kukába dobná az alaptörvényt

Először is eltörölné az alaptörvényt. – Azt hiszem, hogy szükséges tisztázni néhány alapdolgot. Az egyik ilyen az én minden választás előtti veszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal – fogalmazott.

Arról is beszélt, a teljes államszervezeti rendszert meg kellene szállni a választások után, mert állítása szerint megtanulta: a politikai alternatíva nem fog tudni mindent feltárni a választások előtt.

– A választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne idegrángatni

– emelte ki.