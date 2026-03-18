Hajtóvadászat a dabasi brutális bántalmazás elkövetői ellen: félholtra verték áldozatukat

Hajtóvadászatot indított a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság két férfi ellen, akik a gyanú szerint életveszélyes sérüléseket okoztak egy fiatalnak a dabasi vasútállomásnál. A rendőrség nagy erőkkel keresi a sógorokat, miután kórházba kellett szállítaniuk a férfit, akit brutálisan bántalmaztak.

2026. 03. 18. 13:39
A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanújával indított nyomozást, miután március 15-én fényes nappal brutálisan összevertek egy 28 éves férfit. Az áldozatot kritikus állapotban, a Dabas-Gyón vasúti megálló parkolójából szállították kórházba, miután a támadók olyan súlyosan bántalmazták, hogy az élete is veszélybe került – írta az Origo.hu.

Bántalmazás miatt keresik a két sógort, balra Kovács Máté, jobbra Tokics Tamás. Forrás: Police.hu

Körözik a sógorokat a brutális dabasi bántalmazás miatt

A rendőrség hajtóvadászatot indított és elfogatóparancsot adott ki a 32 éves Kovács Máté, valamint sógora, a szintén 32 éves Tokics Tamás ellen. A nyomozók azzal gyanúsítják a két férfit, hogy közösen vettek részt abban az életveszélyes bűncselekményben, amely során egy fiatalembert súlyosan bántalmaztak.

A hatóságok kérik, hogy aki bármit tud a szökevények hollétéről, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-1-236-2896-os számon vagy tegyen névtelen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón.

 

