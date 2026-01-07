Kocsis MátéBrüsszelTisza PártháborúMagyar Péter

Brüsszel a szociális kiadásokból finanszírozná a háborút

Kocsis Máté szerint az európai elit azt várja a tagállamoktól, hogy jóléti és szociális forrásokat csoportosítsanak át az ukrajnai háború támogatására. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: Magyarországon ezt a hozzáállást Magyar Péter és a Tisza Párt képviseli.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:40
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kocsis Máté közösségi bejegyzésében arra utalt, hogy Brüsszel tovább növelné Európa háborús szerepvállalását, mégpedig úgy, hogy az európai országok a jóléti és szociális kiadásokból vonnának el forrásokat.

Kocsis Máté: Brüsszel a szociális kiadásokból finanszírozná a háborút (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Hogy lehet még több pénzt beletolni a háborúba? Úgy, hogy az európai országok a jóléti és szociális kiadásokból vonnak el. Ez az európai elit elvárása. És kik azok, akik ezt Magyarországon támogatják? Magyar Péter és a Tisza Párt

– olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)

