Kocsis Máté közösségi bejegyzésében arra utalt, hogy Brüsszel tovább növelné Európa háborús szerepvállalását, mégpedig úgy, hogy az európai országok a jóléti és szociális kiadásokból vonnának el forrásokat.
Brüsszel a szociális kiadásokból finanszírozná a háborút
Kocsis Máté szerint az európai elit azt várja a tagállamoktól, hogy jóléti és szociális forrásokat csoportosítsanak át az ukrajnai háború támogatására. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: Magyarországon ezt a hozzáállást Magyar Péter és a Tisza Párt képviseli.
Hogy lehet még több pénzt beletolni a háborúba? Úgy, hogy az európai országok a jóléti és szociális kiadásokból vonnak el. Ez az európai elit elvárása. És kik azok, akik ezt Magyarországon támogatják? Magyar Péter és a Tisza Párt
– olvasható a bejegyzésben.
Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb hírei
Leleplezte Tusk ígérgetéseit a lengyel politikus
Tusk ígéreteihez hasonlította a Tisza programját.
Az iráni elnök felszólította a biztonsági erőket, ne tegyenek semmit a tüntetők ellen
Az iráni elnök hirtelen visszafogta biztonsági erőit.
A párizsi nyilatkozat szembegy az amerikai béketervvel, pedig Putyin előre figyelmeztetett
A nyilatkozat tudatos provokáció lehet.
Ukrajna háborúpárti szövetségesei veszélybe sodorhatták a tűzszüneti megállapodást
Vlagyimir Putyin korábban már állást foglalt a témában.
