Kocsis Máté: Magyar Péter mennyiért adta el pontosan az ország alapvető érdekeit Brüsszelben?

Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül Magyar Péter legújabb kijelentéseit az uniós pénzekről. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán kemény hangon kérdezett rá: mit és mennyiért ígérhetett Brüsszelnek az ellenzéki politikus, amikor „vállalásokról” beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 9:34
Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül Magyar Péter kijelentését az uniós pénzekről Forrás: AFP
Kocsis Máté a Facebookon így kezdte: „Gondolom, az ország tiszás kisebbségét Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt: »és ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az európai unió felé«”.

Kocsis Máté: A tiszás kisebbségét Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt
Kocsis Máté: A tiszás kisebbséget Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt Fotó: MTI/Illyés Tibor

Oh, tényleg? És ugyan miket vállalna a kétszínű? Mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára, szabad tudni? A migrációs paktum teljesítését? A nyugatiak háborús őrületének támogatását? Vagy mit? És mennyiért adta el pontosan az ország alapvető érdekeit Brüsszelben?

– tette fel a kérdéseket. Majd rámutatott: válaszok helyett ilyenkor jön majd a szokásos tagadás, vádaskodás, fröcsögés, ott sem volt, nem beszélt, nem találkozott senkivel, nem is mondott ilyet, meg amúgy is propaganda. 

Tiszektások! Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak, ezt rajtatok kívül mindenki látja már, és ti még mindig azt hiszitek, hogy ezzel mégis többséget lehet szerezni

– hívta fel a figyelmet.

Hát, szép álmokat nektek! Még 96 nap, és felkenődtök a falra

– zárta gondolatait.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

