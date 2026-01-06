Kocsis Máté: Magyar Péter mennyiért adta el pontosan az ország alapvető érdekeit Brüsszelben?

Kocsis Máté a Facebookon így kezdte: „Gondolom, az ország tiszás kisebbségét Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt: »és ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az európai unió felé«”.

Kocsis Máté: A tiszás kisebbséget Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt Fotó: MTI/Illyés Tibor

Oh, tényleg? És ugyan miket vállalna a kétszínű? Mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára, szabad tudni? A migrációs paktum teljesítését? A nyugatiak háborús őrületének támogatását? Vagy mit? És mennyiért adta el pontosan az ország alapvető érdekeit Brüsszelben?

– tette fel a kérdéseket. Majd rámutatott: válaszok helyett ilyenkor jön majd a szokásos tagadás, vádaskodás, fröcsögés, ott sem volt, nem beszélt, nem találkozott senkivel, nem is mondott ilyet, meg amúgy is propaganda.