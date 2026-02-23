Magyar Péter megnyitná az utat Ukrajna uniós tagsága előtt + videó

A balliberális elemző, Nagy Attila Tibor lebuktatta Magyar Pétert, szerinte világos, hogy a Tisza Párt elnöke miért tartózkodik attól, hogy véleményt nyilvánítson Ukrajna ügyében.

A politológus az Ultrahang Plusz YouTube-csatornának adott interjúban elmondta:

nem szeret Magyar Péter belemenni Ukrajna kérdésébe, mert érzi, hogy az ukránok nem túl népszerűek, tehát ő próbálja tényleg kerülni ezt a dolgot.

Részlet az Ultrahang Plusz adásából:

Ezután Nagy Attila Tibor úgy vélekedett, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve nem zárkózna el attól, hogy megnyissák az EU-s csatlakozási fejezeteket Ukrajnával.

Ez nem jelent azonnali csatlakozást, azt viszont jelenti, hogy egy évekig tartó csatlakozási tárgyalásokba a Magyar Péter vezette kormány belemegy

– vélekedett a szakértő.

Megjegyezte, hogy a magyar kormány akadályozza a csatlakozási fejezetek megnyitását, azonban elképzelhetőnek tartja, hogy Magyar Péter hatalomra jutva nem akadályozná.

Tehát ezt nagyon is el tudom képzelni, csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszítenek

– tette hozzá Nagy Attila Tibor.

Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)