Csercsa Balázs megerősítette a Hír TV-nek: valós a Tisza baloldali megszorítócsomagja + videó

Csercsa Balázs lerántotta a leplet a Tisza Párt legnagyobb hazugságáról – mutatott rá a Hír TV.

Valós a Tisza megszorítócsomagja

A Tiszából kiugrott egykori egyházügyi munkacsoport-vezető ugyanis a televíziónak megerősítette: Magyar Péteréknek két programja van.

Egy cukormázas a kampányra, hogy megszerezzék a szavazatodat és egy titkos »konvergenciaprogram« a kormányzásra, ami a megszorításokról szól. Ez a klasszikus csali és horog esete: ígérnek fűt-fát, de a számlát neked kell majd fizetni.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Csercsa Balázs, a Tiszából kilépett egyházügyi kabinetvezető azt mondta, létezik a Tisza Pártban az az úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket.

A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be. A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszáz oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.