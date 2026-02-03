csercsa balázstisza pártmagyar péter

Csercsa Balázs megerősítette a Hír TV-nek: valós a Tisza baloldali megszorítócsomagja + videó

Erre varrjon gombot Magyar Péter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 20:39
Csercsa Balázs Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csercsa Balázs lerántotta a leplet a Tisza Párt legnagyobb hazugságáról – mutatott rá a Hír TV

Valós a Tisza megszorítócsomagja

A Tiszából kiugrott egykori egyházügyi munkacsoport-vezető ugyanis a televíziónak megerősítette: Magyar Péteréknek két programja van. 

Egy cukormázas a kampányra, hogy megszerezzék a szavazatodat és egy titkos »konvergenciaprogram« a kormányzásra, ami a megszorításokról szól. Ez a klasszikus csali és horog esete: ígérnek fűt-fát, de a számlát neked kell majd fizetni.

 

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Csercsa Balázs, a Tiszából kilépett egyházügyi kabinetvezető azt mondta, létezik a Tisza Pártban az az úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket.

A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be. A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszáz oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

 

Borítókép: Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)

 

add-square Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Magyar Péter embere megfutamodott, amikor a riporter Csercsa Balázs állításaival szembesítette + videó

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu