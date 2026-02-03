Orbán Viktor két településen is tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A komáromi és az oroszlányi tárgyalásokkor a miniszterelnök kiemelte:

Komárom-Esztergom vármegye immáron főszerepet játszik Magyarország ipari teljesítményében,

mivel az ország ipari termelésének 10 százalékát az itteni vállalatok állítják elő. A vármegye fejlesztésének következő négy éve így a megnövekedett ipari termelés miatt elkerülhetetlen közlekedési fejlesztésekről fog szólni, amely Komáromot, Oroszlányt és Környét egyaránt érinteni fogja.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Komárom és Oroszlány a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A kormányfő az oroszlányi állomásról már egy fényképet is megosztott, amelyhez azt írta: