Orbán Viktor: Oroszlány velünk!

Hatalmas tömeg várja mindenütt a magyar miniszterelnököt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 19:09
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Új helyszínről jelentkezett be a közösségi oldalán Orbán Viktor az országjárásáról.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A fotó tanúsága szerint Oroszlány is sorra került, a helyszínen pedig, ahogy Orbán Viktor írta,

egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Komárom és Oroszlány a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

 

