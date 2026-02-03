Orbán Viktor: Oroszlány velünk!

Új helyszínről jelentkezett be a közösségi oldalán Orbán Viktor az országjárásáról.
A fotó tanúsága szerint Oroszlány is sorra került, a helyszínen pedig, ahogy Orbán Viktor írta,
egy gombostűt sem lehetett leejteni.
Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Komárom és Oroszlány a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.
