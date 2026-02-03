Orbán Viktor: Irány Komárom!

Ha esik, ha fúj, a Fidesz a biztos választás! – írta legfrissebb közösségi posztjához a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor országjárásának legújabb állomása Komárom lesz, amint ezt az alábbi kép is sugallja:
Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, megkezdődött Orbán Viktor országjárása . A miniszterelnök hétfőn Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.
