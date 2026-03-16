Kilenc hektáron csaptak fel a lángok: hatalmas tűz pusztít Tiszafürednél

Kigyulladt az aljnövényzet Tiszafüred és Egyek között, a 33-as főút közelében – adta hírül a Szoljon.hu.

Több tűzoltóegység érkezett a helyszínre

A beszámoló szerint egy földút két oldalán összesen mintegy kilenc hektáron ég egy magas füves, nádas, erdős terület.

A mezőkövesdi, a füzesabonyi és a karcagi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat,

a helyszínre erősítésként több másik egység is érkezik – tájékoztatta a vármegyei hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A portál arról is beszámolt, hogy március 15-én délután kigyulladt a nádas Tiszafüred és Egyek között, a lángok mintegy 10 hektárnyi területet érintettek.

