Kilenc hektáron csaptak fel a lángok: hatalmas tűz pusztít Tiszafürednél

Kigyulladt az aljnövényzet Tiszafüred és Egyek között, a 33-as főút közelében – adta hírül a Szoljon.hu.
A beszámoló szerint egy földút két oldalán összesen mintegy kilenc hektáron ég egy magas füves, nádas, erdős terület.
A mezőkövesdi, a füzesabonyi és a karcagi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat,
a helyszínre erősítésként több másik egység is érkezik – tájékoztatta a vármegyei hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A portál arról is beszámolt, hogy március 15-én délután kigyulladt a nádas Tiszafüred és Egyek között, a lángok mintegy 10 hektárnyi területet érintettek.
A tudósítást ide kattintva olvashatja el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!