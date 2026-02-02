országjárásmártélylázár jánosorbán viktor

Orbán Viktor: Mártélyon a csillárról is lógtak

Zakatol a miniszterelnök országjárása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 19:47
Orbán Viktor Mártélyon Forrás: Facebook
Pénteken jelentette be az országjárását Orbán Viktor, hétfőn pedig már az első állomásról jelentkezett: a kormányfő Mórahalomra érkezett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, ahol a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták.

 

A miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzése pedig már azt mutatja, hogy Mártélyon is hatalmas tömeg várta a kormányfőt. Ahogy azt Orbán Viktor írta:

Országjárás. Czirbus Gábor hasít, Mártélyon a csillárról is lógtak. Kell is az erő, mert csak együtt tudunk nemet mondani Brüsszel háborús tervére!

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

