Orbán Viktor: Mártélyon a csillárról is lógtak

Pénteken jelentette be az országjárását Orbán Viktor, hétfőn pedig már az első állomásról jelentkezett: a kormányfő Mórahalomra érkezett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, ahol a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták.
A miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzése pedig már azt mutatja, hogy Mártélyon is hatalmas tömeg várta a kormányfőt. Ahogy azt Orbán Viktor írta:
Országjárás. Czirbus Gábor hasít, Mártélyon a csillárról is lógtak. Kell is az erő, mert csak együtt tudunk nemet mondani Brüsszel háborús tervére!
