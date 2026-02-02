Orbán Viktor: Mártélyon a csillárról is lógtak

Pénteken jelentette be az országjárását Orbán Viktor, hétfőn pedig már az első állomásról jelentkezett: a kormányfő Mórahalomra érkezett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, ahol a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták.

A miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzése pedig már azt mutatja, hogy Mártélyon is hatalmas tömeg várta a kormányfőt. Ahogy azt Orbán Viktor írta: