Orbán Viktor Mórahalom polgármesterével egyeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök Nógrádi Zoltán polgármesterrel tárgyalt hétfőn Mórahalmon a következő ciklus kormányzati terveiről és a település fejlesztéséről – közölte a miniszterelnöki kommunikációs főosztály.
A tárgyaláson részt vett Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is.
Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának első állomása a Csongrád-Csanád vármegyei település volt, ahol a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták. A kormányfő egy kockás abroszos fogadóórát is tartott Mórahalmon.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
