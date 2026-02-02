orbán viktormórahalomnógrádi zoltánmihálffy bélalázár jános

Orbán Viktor Mórahalom polgármesterével egyeztetett

A tárgyaláson Lázár János és Mihálffy Béla is részt vett.

2026. 02. 02.
Orbán Viktor miniszterelnök Nógrádi Zoltán polgármesterrel tárgyalt hétfőn Mórahalmon a következő ciklus kormányzati terveiről és a település fejlesztéséről – közölte a miniszterelnöki kommunikációs főosztály.

Orbán Viktor Mórahalmon. Forrás: Facebook

A tárgyaláson részt vett Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának első állomása a Csongrád-Csanád vármegyei település volt, ahol a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták. A kormányfő egy kockás abroszos fogadóórát is tartott Mórahalmon.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 


 

