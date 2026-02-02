Mosolyok és poénok Mórahalmon: így fogadták Orbán Viktort az országjárás első napján + videó

Pénteken jelentette be az országjárását Orbán Viktor, hétfőn pedig már az első állomásról jelentkezett: a kormányfő Mórahalomra érkezett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, ahol a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták.

Mórahalomról jelentkezett be Orbán Viktor. Forrás: Facebook

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be a mórahalmi megérkezéséről. A felvételeken jól látszik, hogy a miniszterelnököt sokan személyesen köszöntötték:

fiatalok szelfikért siettek hozzá, mások munka közben is megálltak néhány szóra, hogy kifejezzék a köszönetüket a látogatásért.

Egy áruszállítással és költöztetéssel foglalkozó cég munkatársa a teherautóból üdvözölte a kormányfőt, majd tréfásan megjegyezte: sajnálja, hogy a cég járművének színe inkább a baloldalt idézi, és nem narancssárga.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)