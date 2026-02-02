Kockás abroszos fogadóórát tartott a kormányfő

Kockás abroszos fogadóórát tartott Orbán Viktor a Csongrád-Csanád vármegyei Mórahalmon. A miniszterelnök erről a közösségi oldalán osztott meg fényképet, amelyen Lázár János építési és közlekedési miniszter is látható.
Itt mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!
– írta a bejegyzésében a kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Mórahalmon (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!