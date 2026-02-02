Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Orbán Viktor: Nem fordult elő 1990 óta, hogy egy párt bűnözőket béreljen fel provokációra + videó

Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében – figyelmeztetett a miniszterelnök, miután kiderült, hogy a Tisza Párt húszezer forintot fizetett a keményvonalas bűnözőknek, hogy elmenjenek a Lázárinfóra balhézni. Orbán Viktor szerint fontos, hogy ne üljünk fel a provokációnak.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 11:44
Lázárinfón provokálók Facebook/Lázár János
Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és rá is küldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára és az ott összegyűlt fideszesekre – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután kiderült, hogy a Tisza Párt húszezer forintot fizetett azoknak a keményvonalas bűnözőknek, akik a gyöngyösi Lázárinfón meg akarták félemlíteni a jobboldali résztvevőket.

Orbán Viktor
Orbán Viktor arra kért mindenkit, ne üljünk fel a provokációnak (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök egyben figyelmeztetett:

észnél kell lenni a kampány hátralevő részében.

Mint arról beszámoltunk, bűnözőket küldött a Tisza Párt a gyöngyösi Lázárinfóra, az eseményen Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről. Noha a miniszter emiatt már bocsánatot kért, az eseményen újra elmondta, sajnálja a történteket. A tárcavezető válasza közben azonban többször is ordítozás hallatszott.

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy garázdaság miatt nyomozás indulhat a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. A gyöngyösi fideszes rendezvényt ugyanis ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tetemes bűnlajstrommal rendelkező férfiak.

 

Orbán Viktor: A cigányság elismerést érdemel

A miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen kifejtette, érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentése miatt, azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak, de a politikában van, hogy néha egy-egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni. Egyben leszögezte:

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel.

– Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves – jelezte a miniszterelnök, és tisztázta: a kormány továbbra is elkötelezett a cigányság támogatásában, folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni, a kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák gyermekeiket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

